Малый театр станет одной из площадок фестиваля "Круг света"

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Государственный академический Малый театр станет одной из площадок Московского международного фестиваля "Круг света", который пройдет в столице с 23 по 27 сентября, сообщила пресс-служба фестиваля.

"К одной из самых популярных площадок фестиваля "Круг света" — Большому театру — в 2017 году добавился еще и Малый театр. На их фасадах с 23 по 27 сентября покажут световое представление по мотивам нескольких произведений, сыгранных на этих сценах", — говорится в сообщении.

Площадки фестиваля

Зрители увидят фрагменты пьес отечественных классиков – Александра Островского, Николая Гоголя, Антона Чехова и др. На Театральной площади представят свои работы финалисты международного конкурса "Арт Вижн" в номинациях классического и современного видеомэппинга (проецирования объемных изображений на городские здания и сооружения).

Объектом архитектурного видеомэппинга станет также Останкинская телебашня, отмечающая в этом году свое пятидесятилетие. Останкинская телебашня высотой 540 метров поочередно превратится в Эйфелевую башню, дубайский небоскреб Бурдж-Халифа и нью-йоркский Эмпайр-стейт-билдинг, а также в телебашни Торонто, Шанхая, Токио и Сиднея. Высота видеопроекций достигнет 330 метров, а изображение охватит практически весь диаметр Останкинской башни.

В программе фестиваля "Круг света" будут задействованы еще три открытые площадки: Театральная площадь, парк Царицыно и Строгинская пойма.

В "Царицыно" все фестивальные дни можно будет полюбоваться на шоу танцующих фонтанов. Для этого на пруду под водой установят насосы и трубы, которые смогут выбрасывать воду на высоту до 30 метров. Аккомпанементом шоу станут произведения Глинки, Чайковского, Прокофьева и других русских композиторов. Также в Царицыно перед гостями парка выступит группа Soprano и Дмитрий Маликов.

В Строгинской пойме впервые в Москве покажут уникальное 30-минутное шоу пиротехники. Для этого на воде установят баржи, на которых разместят пиротехнические установки. Заряды фейерверка значительно больше обычных, каждый выстрел делается вручную, а рисунок получается индивидуальным. Раскроются они на высоте 500 метров, а диаметр световых куполов составит около 240 метров.

На фестивале "Круг света" будут также две закрытые площадки. 24 сентября в театрально-концертном зале "Мир" состоится конкурс "Арт Вижн виджеинг". Команды из разных стран посоревнуются в мастерстве создания световых образов под музыку. В Центре Digital October пройдут обучающие лекции световых дизайнеров и создателей лазерных инсталляций.

Международный фестиваль "Круг света" проходит в Москве с 2011 года. В прошлом году для горожан разыграли световой спектакль на фасаде здания МГУ. Проекция площадью свыше 50 тысяч квадратных метров установила два мировых рекорда Книги Гиннеса – "Самая большая видеопроекция" (50 458 м²) и "Самая большая мощность светового потока при проецировании изображения" (4 264 346 люменов).