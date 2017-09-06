Концерты Робби Уильямса в России могут перенести

Британский певец Робби Уильямс выступает на концерте в спорткомплексе Олимпийский в Москве. Архивное фото

Британский певец Робби Уильямс выступает на концерте в спорткомплексе Олимпийский в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Организаторы концертов Робби Уильямса ведут переговоры с его менеджментом о переносе выступлений британского певца на более поздние даты, сообщается на сайте агентства Talent Concert International (T.C.I.) в среду.

Ранее сообщалось, что известный британский певец Робби Уильямс отменил выступления в Москве, Санкт-Петербурге и в Сочи в связи с болезнью, соответствующее заявление передала в РИА Новости пиар-компания Murray Chalmers PR, клиентом которой является музыкант. Концерт Уильямса в Санкт-Петербурге планировался на 7 сентября, в Москве — на 10-е.

"T.C.I. ведет переговоры с менеджментом Робби Уильямса о переносе концертов в Москве и Санкт-Петербурге на более поздние даты. Однако ясность в этом вопросе может появиться только после более точного понимания состояния здоровья артиста", — говорится в сообщении.

В материале отмечается, что билеты на концерт Уильямса в СК "Олимпийский" 10 сентября можно сдать по месту приобретения и получить денежные средства в размере номинальной стоимости билетов, начиная с 27 сентября.

"Просим зрителей с пониманием отнестись к тому, что данное время необходимо для проведения соответствующих финансовых и документальных регламентных процедур", — добавляют организаторы.