Театр Виктюка откроет новый сезон на гастролях в Петербурге

МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Московский Театр Романа Виктюка откроет свой 21-й сезон на гастролях в Санкт-Петербурге, где с 15 по 17 сентября представит спектакли "Последняя любовь Дон Жуана", "Коварство и любовь" и "Служанки"; вслед за этим, 19 сентября в Москве, театр покажет идущую уже 20 лет "Саломею", об этом в среду в Москве в Доме на Стромынке на сборе труппы рассказал Виктюк.

Нынешний сезон станет первым в истории театра, который труппа проведет полностью в домашних стенах исторического здания на Стромынке.

Виктюк, появившийся на сборе труппы как всегда в новом сногсшибательном пиджаке, сообщил, что на первую половину сезона запланированы две премьеры: "Маугли" и "Мандельштам". Спектакль для детей "Маугли" поставит ведущий артист театра Дмитрий Бозин, его премьера состоится 1 октября.

"Мандельштам"

Премьера "Мандельштама", к работе над которым уже приступил сам Виктюк, намечена на конец 2017 года. В основе спектакля пьеса американского драматурга Дона Нигро. Автор исследует биографию известного поэта, чье творчество было под запретом, а жизнь трагически оборвалась в лагере. Виктюк впервые и первым в России обращается к этому материалу.

Гастроли в России и США

"Мандельштам — это неразгаданная фигура, гений, божий ребенок… Это будет история поэта и тирана. В пьесе, написанной Доном Нигро и переведенной Виктором Вебером, действуют сам Мандельштам, Пастернак, их жены, Сталин, который ведет с поэтом проникновенные разговоры, а потом убивает", — рассказал РИА Новости Виктюк.

В этом сезоне Театру Романа Виктюка предстоят гастроли в России и за рубежом. Труппа выступит в Архангельске, Северодвинске, Ростове-на-Дону, Таганроге, Пятигорске и Ставрополе, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде. В феврале предстоит поездка в Белоруссию – в Минске и Могилеве труппа Виктюка покажет спектакль "Путаны".

Новый 2018 год театр встретит в Израиле, где с 4 по 8 января в городах Ашдод, Хайфа и Тель-Авив представит спектакль "Федра". А 26 апреля по 14 мая предстоят гастроли в США со спектаклем "Экзюпери. Навстречу звездам".