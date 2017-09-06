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Культура

Театр Сатиры открывает новый сезон

14:4506.09.2017
(обновлено: 14:46 06.09.2017)
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© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкПремьера спектакля Нэнси в Московском театре Сатиры. Архивное фотоПремьера спектакля Нэнси в Московском театре Сатиры. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Московский театр Сатиры под руководством народного артиста России Александра Ширвиндта открывает 7 сентября новый 94-й сезон спектаклем "Орнифль" Жана Ануя, позже в сентябре будет представлена и первая премьера – спектакль Андрея Прикотенко "Опера нищих", рассказал Ширвиндт на традиционном сборе труппы, состоявшемся в среду.

Художественный руководитель Московского Губернского театра Сергей Безруков во время сбора труппы
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Безруков рассказал о планах Губернского театра на новый сезон
"Пока могу сказать о четырех спектакля, которые планируем выпустить в новом сезоне. Первой премьерой, которую покажем уже в сентябре, станет спектакль Андрея Прикотенко – он впервые у нас ставит – "Опера нищих" по пьесе английского драматурга ХVIII века Джона Гея "Опера нищего". Здесь в главных ролях выступит мой ученик Максим Аверин и Светлана Рябова", — сказал РИА Новости Ширвиндт.

По словам Прикотенко, он полностью переписал пьесу Джона Гея, действие которой перенес в современность.

"Это будет достаточно жесткий спектакль, в котором звучит сильное трагическое высказывание на тему одиночества человека в современном мире", — подчеркнул режиссер.

"Великий забытый"

В декабре театр представит еще одну новую работу — "Великий забытый". Пьесу специально для "Сатиры" написал Родион Овчинников.

Сцена из мюзикла Анна Каренина
© Фото : Московский государственный академический театр оперетты
Мюзикл "Анна Каренина" открывает новый сезон
"Родиона я знаю, это очень талантливый режиссер и драматург. И вот он для нас сочинил любопытную социально-сатирическую композицию. Все происходит в "психушке", где представлен весь срез общества. Я играю в прошлом знаменитого актёра, Федор Добронравов — русского гения, Саша Олешко самого себя — человека погибшего в шоу-бизнесе. В нашей компании еще Юрий Нифонтов", — рассказал Ширвиндт.

Чердак и Вера

Афиша сцены "Чердака Сатиры" пополнится двумя спектаклями. Один из них — "Горгоны" американского драматурга Дона Нигро, где в главных ролях выступят примы театра Алена Яковлева и Марина Ильина. Это история двух враждующих голливудских звезд, занятых в одном кинопроекте.

Драматург и режиссер Сергей Коковкин работает над моноспектаклем для народной актрисы СССР Веры Васильевой, который будет называться "Вера".

"Вера — уникальная женщина. Ей 93 и она вся в работе. У нас в "Сатире" она играет в трех спектаклях, а также занята в Малом и театре "Модернъ". И каждый раз она встречает меня словами: "Шурочка, а что дальше?" Спектакль "Вера" — это будет такой монолог актрисы о жизни и творчестве", — пояснил Ширвиндт.

Главное, подчеркнул Ширвиндт, чтобы хватило сил и здоровья, чтобы выполнить все, что запланировано.

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