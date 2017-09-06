Театр имени Вахтангова поставил рекорд по посещаемости

МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Театр имени Вахтангова в прошлом театральном сезоне поставил рекорд по посещаемости, на спектакли пришло более 300 тысяч зрителей, сообщил министр культуры Владимир Мединский на сборе трупы в среду.

"Я всегда с большим удовольствием посещаю Вахтанговский театр – и по долгу службы, как чиновник, и как зритель, что происходит, к сожалению, не так часто, как мне хотелось бы. Хотел бы отметить, что Вахтанговский театр не просто невероятно успешная творческая организация, Вахтанговский театр – очень успешное учреждение", — сказал Мединский.

По его словам, находясь в авангарде русского драматического искусства, Вахтанговский театр является одним из самых лучших по заполняемости залов, это всегда более 90%.

"В минувшем сезоне театр поставил абсолютный рекорд по общей посещаемости спектаклей. Общее число зрителей превысило 308 тысяч человек. Также театр превзошел себя по количеству показанных за этот сезон спектаклей – всего 606", — уточнил он.

Министр также вручил государственные награды художественному руководителю театра Римасу Туминасу, а также актрисе Лидии Вележевой.