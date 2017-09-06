Выставка художницы Ариадны Соколовой открылась в Доме русского зарубежья

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. С 6 по 28 сентября в Доме русского зарубежья имени Александра Солженицына пройдет выставка "Зарисовки с VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов" художницы Ариадны Соколовой, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Мероприятие состоялось в Москве в 1957 году. За время фестиваля Соколова создала серию портретов его участников, которые приехали в столицу СССР из разных стран мира. Работы художницы были представлены на итоговой экспозиции.

В 2017 году Россия снова принимает Всемирный фестиваль молодежи и студентов, на этот раз он пройдет в Сочи.