В столице ОАЭ 11 ноября откроется филиал Лувра

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Открытие филиала французского музея Лувр состоится в столице ОАЭ Абу-Даби 11 ноября 2017 года, заявил директор филиала Мохамед Халифа Аль-Мубарак в эфире радиостанции RTL.

"Лувр Абу-Даби откроет свои двери для посетителей 11 ноября 2017 года. Мы хотим открыть его в лучшее время года в Абу-Даби, собираемся организовать танцы, концерты, показы, конференции с участием классических и современных художников, чтобы отметить рождение первого универсального музея на Ближнем Востоке", — сказал Аль-Мубарак.

По данным радиостанции, открытие филиала также является важным политическим событием: ровно 10 лет назад Париж и Абу-Даби подписали рассчитанный на 30 лет проект по созданию Лувра в ОАЭ. Именно поэтому на открытии филиала будет присутствовать президент Франции Эммануэль Макрон.

Как сообщила корреспондент радиостанции, филиал Лувра площадью около 86 тысяч квадратных метров расположен на острове Саадият. В коллекции почти 700 произведений искусства, часть из которых предоставило правительство ОАЭ, часть передана французскими музеями.

По словам Аль-Мубарака, музей будет привлекать посетителей не только постоянной экспозицией, но и культурными мероприятиями — концертами и конференциями, которые планируется там проводить.