Две библиотеки Москвы назовут в честь Паустовского и Рождественского

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Две столичные библиотеки получат имена Константина Паустовского и Роберта Рождественского, сообщается на официальном портале мэра Москвы.

В честь классика русской литературы назовут детскую библиотеку № 170 в ЮЗАО на улице Паустовского. Здесь регулярно проходят литературные вечера, посвященные жизни и творчеству писателя.

Имя поэта Роберта Рождественского присвоят библиотеке № 221 в Солнцево. Место выбрано неслучайно: по соседству с ней расположен писательский поселок Переделкино, где поэт долгие годы жил со своей семьей. Кроме того, на базе этой библиотеки уже работает Культурный центр имени Р.И. Рождественского.

Предложение назвать так две библиотеки было внесено Департаментом культуры города Москвы. Оба названия были поддержаны Городской межведомственной комиссией по наименованию территориальных единиц, улиц, станций метрополитена, организаций и других объектов.