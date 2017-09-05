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Культура

На исламском кинофестивале в Казани представят фильмы из 27 стран

21:2905.09.2017
(обновлено: 12:08 06.09.2017)
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© РИА Новости / Константин ЧалабовПерейти в фотобанкГорода России. Казань. Архивное фотоГорода России. Казань. Архивное фото
© РИА Новости / Константин Чалабов
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КАЗАНЬ, 5 сен – РИА Новости, Радик Амиров. Фильмы из двадцати семи стран будут представлены на исламском кинофестивале в Казани. Всего же в оргкомитет XIII мусульманского кинофестиваля поступило 782 заявки из 61 страны, сообщил РИА Новости во вторник президент фестиваля, глава Совета муфтиев России (СМР) Равиль Гайнутдин.

Режиссер Кантемир Балагов. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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"После довольно жёсткого отбора на конкурс прошли 60 лент из 27 стран", — пояснил муфтий, отметив, что "как мусульманин и россиянин горжусь фестивалем — другого такого кинофорума в мир нет".

На открытии фестиваля президент Татарстана Рустам Минниханов подчеркнул, что Россия вновь стала "перекрестком цивилизационного диалога". "Мы снова рады видеть у себя в гостях мастеров кино из разных стран и континентов", — сказал Минниханов.

Организаторы мусульманского кинофестиваля пояснили РИА Новости, что в этом году учрежден спецприз президента республики, в том числе денежное вознаграждение для лент, которые станут, по мнению жюри, лучшими фильмами о Татарстане. Каков денежный приз, организаторы не уточнили.

На открытии режиссер Магди Ахмед Али отметил, что его фильм "Наш проповедник" по разным причинам запрещен к показу в большинстве арабских стран.

"Но в России нашу ленту увидят зрители без какого-либо запрета. Это значит, что в вашей стране готовы обсуждать и спорить, но не запрещать. Нам важно показать истинное лицо ислама, какой он есть. Наша вера не воинственная и не радикальная", — отметил Магди Ахмет Али.

Почетными гостями кинофорума станки Владимир Конкин, Марат Башаров, Сергей Маховиков, Кирилл Плетнев, Владимир Вдовиченков и другие актеры театра и кино.

Оценивать конкурсную программу будет авторитетное жюри под председательством народного артиста России, режиссера и сценариста Николая Досталя.

На открытии выставки Столица мультфильмов, приуроченной к 80-летию Союзмультфильма. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Новшеством этого года станет и то, что в составе жюри посекционно будут работать 20 специалистов из 11 стран мира. Таким образом, каждая "группа" жюри смотрит и оценивает 10-20 фильмов (1-2 номинации), в спорных случаях право решающего голоса принадлежит председателю. По итогам просмотров будут присуждены статуэтки по номинациям, а также специальные призы.

Казанский международный фестиваль мусульманского кино проходит с 2005 года, до 2010 года он назывался "Золотой минбар". Девиз фестиваля неизменен: "Через диалог культур – к культуре диалога". Фестиваль проводится при поддержке президента Татарстана. Учредителями кинофорума являются министерство культуры республики, мэрия Казани, Совет муфтиев России. В программу отбираются фильмы, отражающие общечеловеческие духовно-нравственные ценности и культурные традиции, несущие идеи миротворчества, веротерпимости и гуманизма вне зависимости от вероисповедания автора. В этом году фестиваль проводится в партнерстве с группой стратегического видения "Россия — исламский мир" по предложению возглавляющего группу президента Татарстана Рустама Минниханова.

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