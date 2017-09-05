Песков рассказал о миллиарде, который был выделен Серебренникову

МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Сумма финансирования проектов Кирилла Серебренникова в 1 миллиард рублей, озвученная президентом РФ Владимиром Путиным в ходе пресс-конференции, это все полученные режиссером государственные средства за несколько лет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Басманный суд Москвы 23 августа поместил худрука "Гоголь-центра" Серебренникова под домашний арест по делу о мошенничестве. Ему вменяется организация хищения не менее 68 миллионов рублей, выделенных в 2011–2014 годах на реализацию проекта "Платформа".

Ранее на пресс-конференции Путин заявил, что Серебренников получил "по линии правительства — это где-то 300 миллионов, а по линии московского правительства — это 700 миллионов".

Песков пояснил журналистам, что сумма в 68 миллионов рублей в деле Серебренникова — "это та сумма, которая фигурирует в претензиях следствия к режиссеру", "это не сумма помощи по линии Минкульта или по линии департамента культуры Москвы или по другим каналам".

"Президент говорил именно о совокупной сумме поддержки и финансирования, которые в том или ином виде за последние годы было получено Серебренниковым или проектами, где он принимал непосредственное участие. По линии министерства культуры, федерального органа власти, и по линии Москвы, а именно департамента культуры", — сказал Песков, отвечая на вопрос, откуда взялась сумма в один миллиард рублей, которую озвучил президент РФ.

Речь, по словам пресс-секретаря российского лидера, идет о последних 4-5 годах.