МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Главная проблема российской анимации заключается в том, что индустрия медленно развивается и не успевает производить достаточное количество фильмов, сообщил журналистам во вторник глава студии "Союзмультфильм" Борис Машковцев.

"Основная проблема в том, что нас очень мало, и потребность зрителей в анимационном кино гораздо больше количества фильмов, которые мы можем производить", — сказал Машковцев.

По его словам, анимационная индустрия очень трудоемкая, и производство фильмов происходит медленно. "Мы не успеваем адаптироваться с той скоростью, с которой происходят события", — добавил он.

"Союзмультфильм" — крупнейшая в СССР студия мультипликационных фильмов, основанная в Москве 10 июня 1936 года. Коллекция студии насчитывает более 1,5 тысячи рисованных и кукольных мультфильмов, в том числе таких известных, как "Чебурашка", "Ежик в тумане" и "Маугли".