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Культура

Безруков рассказал о планах Губернского театра на новый сезон

17:2605.09.2017
(обновлено: 17:45 05.09.2017)
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкХудожественный руководитель Московского Губернского театра Сергей Безруков во время сбора труппыХудожественный руководитель Московского Губернского театра Сергей Безруков во время сбора труппы
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Московский Губернский театр во главе с Сергеем Безруковым во вторник откроет новый, пятый, сезон премьерой музыкального спектакля "Увертюра для театра с оркестром". Чуть ранее, днем в театре прошел сбор труппы, на котором художественный руководитель подвел итоги прошедшего сезона и рассказал о планах на новый.

Художественный руководитель театра Ленком Марк Захаров во время сбора труппы
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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"Мы ударно, по-стахановски, отработали четыре сезона. За это время создано 33 новых спектакля, сделано около 30 выездов на гастроли и фестивали – мы исколесили страну буквально от края до края, посетив десятки городов от Калининграда до Владивостока", — сказал Безруков, открывая сбор труппы.

Худрук театра напомнил и о том, что в Губернском стали первопроходцами в таком важном деле, как адаптация театрального искусства для незрячих и слабовидящих: в театре работает пять тифлокомментаторов, и за четыре сезона в театре появилось семь спектаклей с тифлокомментированием.

Шесть премьер сезона

По словам худрука, новый сезон откроет премьера "Увертюра для театра с оркестром" в постановке режиссера Евгении Громовой, которая состоится вечером во вторник. Вслед за ней – в конце сентября – пройдет премьерный показ спектакля "Приключения Фандорина" по роману Бориса Акунина "Левиафан". Это совместный проект Фонда Сергея Безрукова и Губернского театра. Режиссер Татьяна Вдовиченко. Художественное руководство – Безруков.

Уже идут репетиции спектакля "Восемь" по пьесе Владимира Зуева, повествующей о расстреле царской семьи. Премьера запланирована на 28 октября и приурочена к 100-летию Октябрьской революции.

Фасад отреставрированного исторического здания Московского музыкального театра Геликон-опера
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Главная премьера сезона — "Вишневый сад" Чехова в постановке Безрукова – намечена на 1 декабря. В конце минувшего сезона эскиз этой постановки был представлен в настоящем вишневой саду в усадьбе Станиславского в Любимовке, где эта пьеса и была задумана. Эскиз под названием "Вишневый квест" дал старт новому театральному фестивалю — "Сезон Станиславского. Летний фестиваль губернских театров", худруком которого стал Безруков.

Во второй половине сезона режиссер Евгений Ибрагимов приступит к постановке пьесы русского классика Александра Островского "Снегурочка". Театр не забыл и юных зрителях: к зимним каникулам планируется выпустить новогоднюю сказку "Морозко" в постановке Аллы Решетниковой.

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкЗдание Московского Губернского театра.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Здание Московского Губернского театра.

К 80-летию Высоцкого

Восемьдесят лет со дня рождения Владимира Высоцкого исполнится 25 января. "В этот день Губернский театр сыграет свой спектакль "Высоцкий. Рождение легенды" в Кремлевском дворце", — рассказал Безруков.

Занавес. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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В основу спектакля легли воспоминания современников поэта, малоизвестные факты из жизни Высоцкого, фрагменты из писем и дневников. Спектакль создан при участии Дома-музея В.С. Высоцкого в Москве. Образ Высоцкого не отдан конкретному актеру, а возникает из разыгранных на сцене эпизодов его жизни, исповедальных стихов и песен.

"Прошлый сезон мы завершили 25 июля, в день памяти Высоцкого, собрав двухтысячный зал "Крокус Сити Холла". Впереди у нас новый рубеж, новая высота и новая ответственность — 6-тысячсный зал в Кремле" – пояснил худрук театра.

Губернский в этом сезоне будет вновь много гастролировать – запланировано выступление театра в семи российских городах, в числе которых Санкт-Петербург, Красноярск, Воронеж, Сургут, Екатеринбург, Выкса, а также белорусский Могилев.

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