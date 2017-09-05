Книга из библиотеки Екатерины II вернулась в Царскосельский музей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 сен — РИА Новости. Государственный музей-заповедник "Царское Село" приобрел в Германии у частного лица книгу в двух томах XVIII века "Рассуждения о мудрости Шаррона" из мемориальной царскосельской библиотеки, сообщает музей.
Книга "Рассуждения о мудрости Шаррона" издана в 1789 году, автор – Жан-Пьер-Луи Люше. Она посвящена анализу философских воззрений Пьера Шаррона — французского богослова и моралиста (1541–1603).
Как отмечают в музее, две таких коллекции были в царскосельской библиотеке императрицы в Агатовых комнатах, где в одном из шкафов, сохранившихся до наших дней, можно видеть полки, расстояние между которыми всего 15–17 сантиметров: они были предназначены для размещения "карманных" коллекций.
Приобретенное издание, представляющее научный интерес, будет храниться в музейном фонде "Редкая книга" и участвовать в тематических выставках.
Жан-Пьер-Луи, или маркиз де Люше (1739–1792) сменил множество амплуа: от кавалерийского офицера до журналиста и историка искусства, от иезуита до франкмасона. Некоторое время он жил у Вольтера в Фернейском замке, затем по рекомендации знаменитого философа поступил библиотекарем и директором французского театра на службу к ландграфу Гессен-Кассельскому Фридриху II.
Царское село — музей-заповедник в городе Пушкине под Петербургом, включающий в себя дворцово-парковый ансамбль XVIII-XIX веков, бывшую загородную царскую резиденцию, превращенную в музей после национализации в марте 1918 года. Современный статус музей-заповедник получил в 1992 году.