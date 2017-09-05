Цай Гоцян откроет в ГМИИ инсталляцию к столетию революции в России

МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Главные экспозиционные площади Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина (ГМИИ) превратятся в гигантскую инсталляцию, которая осмысляет столетие революции в России, в рамках выставки китайского художника Цай Гоцяна, которая откроется 12 сентября, сообщает пресс-служба музея во вторник.

"Главные экспозиционные площади Музея превратятся в гигантскую инсталляцию "Октябрь", осмысляющую 100-летие революции 1917 года в России. Выставка будет включать знаменитую пороховую живопись (Гоцяна) и подготовительные эскизы к пиротехническим спектаклям", — говорится в сообщении.

Также прямо в сквере у главного входа в музей посетителей будет встречать инсталляция "Осень". Эта огромная конструкция состоит из сотен детских колыбелек и колясок, пожертвованных жителями Москвы специально для данного проекта.

"Колыбель – место, где зарождаются наши первые наивные мечты. Инсталляция "Осень" — это памятник мечтам человека о лучшей жизни, и мавзолей общественных утопий. Созданная при участии жителей города, инсталляция выражает главный тезис выставки: индивид — это главный субъект истории", — поясняют в музее.