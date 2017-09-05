Деятельность студии "ТриТэ" проверяют регулярно, рассказал Михалков

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Контролирующие органы регулярно проверяют деятельность режиссера Никиты Михалкова и его студии "ТриТэ", не дожидаясь информации о правонарушениях, что в порядке вещей, сообщили РИА Новости Михалков во вторник.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о том, что если в отношении, например, режиссера Никиты Михалкова появятся какие-то данные о возможном нарушении законодательства, то контролирующие органы проверят и его деятельность.

"Президент Владимир Путин абсолютно прав, когда говорит о том, что контролирующие организации работают по проверке использования всех средств, получаемых из казны, всеми деятелями искусства. Подобные проверки осуществляются постоянно, и контролирующие органы регулярно проверяют деятельность и нашей студии, и мою деятельность, в частности, не дожидаясь каких-либо сигналов о нарушениях", — сказал Михалков.

Басманный суд Москвы 23 августа поместил худрука "Гоголь-центра" Кирилла Серебренникова под домашний арест по делу о мошенничестве. Защита предлагала отпустить режиссера под залог или поручительство. Режиссер отбывает домашний арест в своей квартире на улице Пречистенка в центре Москвы. Ему было разрешено посещать театр, но только с разрешения следователя. Художественному руководителю "Гоголь-центра" вменяется организация хищения не менее 68 миллионов рублей, выделенных в 2011–2014 годах на реализацию проекта "Платформа".