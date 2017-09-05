Желание Большого театра выпустить балет "Нуреев" неизменно, сообщил Урин

МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Желание театра, чтобы премьера балета "Нуреев" Кирилла Серебренникова состоялась в 2017 году, неизменно, заявил РИА Новости генеральный директор Большого театра Владимир Урин.

"Нуреев" должен был стать последней премьерой 241-го сезона Большого театра в постановке творческой команды, которая в позапрошлом сезоне создала балет "Герой нашего времени", признанный лучшим балетным спектаклем сезона и удостоенный национальной театральной премии "Золотая маска". Ранее Урин сообщил, что премьеру балета "Нуреев" в постановке режиссера Кирилла Серебренникова перенесли с 11 июля нынешнего года на май 2018 года.

Басманный суд Москвы поместил Серебренникова под домашний арест по делу о мошенничестве. Защита предлагала отпустить режиссера под залог или поручительство. Режиссер будет отбывать домашний арест в своей квартире на улице Пречистенка в центре Москвы. Урин ранее рассказал, что вопрос о сроках выхода спектакля "Нуреев" должен был решиться после встречи с Серебренниковым в сентябре.

"Излишнее внимание и шумиха сейчас вокруг Кирилла, мне кажется, только мешает делу. Поэтому появляются пранкеры, которые зарабатывают себе на этом авторитет, появляются провокационные письма. Мне кажется, что надо делать все, что необходимо, но спокойно и изнутри, чем мы и занимаемся", — сказал Урин.

По словам гендиректора, его позиция, которую он высказал с самого начала, остается неизменной.

"Я подавал ходатайство и был одним из первых, кто выступал за то, чтобы у Кирилла Серебренникова была возможность работать над спектаклями в "Гоголь-центре" и у нас в Большом. И наше желание, чтобы премьера балета "Нуреев" в этом году состоялась, — неизменно", — подчеркнул Урин.

Исполнитель роли Николая II в фильме Алексея Учителя "Матильда" Ларс Айдингер накануне разместил в своем Instagram письмо, которое Серебренников якобы передал ему во время поездки в Германию. Немецкий актер утверждал, что Серебренников попросил его опубликовать послание, если он будет арестован. Позднее адвокат помещенного под домашний арест режиссера Дмитрий Харитонов заявил, что Серебренников не отправлял письмо немецкому актеру и не просил того о помощи.

Позже пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) сообщили, что попросили Айдингера опубликовать письмо от имени режиссера Кирилла Серебренникова.