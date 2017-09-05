Современное искусство Дальнего Востока представят в Москве

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. В экспозицию войдут фотографии, живопись, графика и инсталляции более 20 дальневосточных авторов, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Работы молодых художников Приморья впервые покажут в Москве. Экспозиция под названием "Край бунтарей. Современное искусство Владивостока 1960-2010-е" организована Московским музеем современного искусства и центром "Заря".

На выставке представят живопись, графику, фотографии, видео и инсталляции. В экспозицию вошли работы из частных и государственных собраний: в их числе коллекции Приморской государственной картинной галереи и частной галереи современного искусства Владивостока "Арка".