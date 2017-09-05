Пранкеры рассказали, зачем послали немецкому актеру "письмо Серебренникова"

МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров заявили, что связались с немецким актером Ларсом Айдингером, чтобы показать, что "дело Серебренникова" превратилось в театр, а сторонники режиссера не хотят ни в чем разбираться, принимая только свою точку зрения, рассказал РИА Новости Кузнецов.

Исполнитель роли Николая II в фильме Алексея Учителя "Матильда" Ларс Айдингер ранее разместил в своем Instagram письмо, которое Серебренников якобы передал ему во время поездки в Германию. Немецкий актер утверждал, что Серебренников попросил его опубликовать послание, если он будет арестован. Позднее адвокат помещенного под домашний арест режиссера Дмитрий Харитонов заявил, что Серебренников не отправлял письмо немецкому актеру и не просил того о помощи.

Позже Кузнецов (Вован) и Столяров (Лексус) сообщили, что попросили немецкого актера Ларса Айдингера опубликовать письмо от имени режиссера Кирилла Серебренникова. Запись телефонного разговора пранкеров и актера опубликована на сайте Вести.ру.

"Все это дело превратилось в фарс, в театр, и мы сыграли свою постановку. Сторонники Серебренникова утверждают про якобы политический контекст только из-за того, что Серебренников – известный человек. Они не хотят разбираться ни в чем, не хотят слушать другую точку зрения. Почему все уверены, что все это политика? Мы показали, что так называемый друг или знакомый публикует все что угодно от его имени в интернете. Мы же прочитали ему это письмо. То есть люди даже не пытаются разобраться в ситуации, а дело возбуждено по экономической статье", — сказал РИА Новости Кузнецов.

Пранкер подчеркнул, что они сразу же признались в розыгрыше.

"То, что письмо было опубликовано накануне суда, это случайное совпадение, мы не следили за датами судебных разбирательств", — заверил он.

Басманный суд Москвы 23 августа поместил худрука "Гоголь-центра" Серебренникова под домашний арест по делу о мошенничестве. Защита предлагала отпустить режиссера под залог или поручительство. Режиссер отбывает домашний арест в своей квартире на улице Пречистенка в центре Москвы. Ему было разрешено посещать театр, но только с разрешения следователя. Художественному руководителю "Гоголь-центра" вменяется организация хищения не менее 68 миллионов рублей, выделенных в 2011–2014 годах на реализацию проекта "Платформа".

В понедельник Мосгорсуд рассмотрел жалобу защиты обвиняемого режиссера на его домашний арест. Серебренникова оставили под домашним арестом, но разрешили ему прогулки с 18.00 до 20.00 в районе Хамовников. Мосгорсуд также не разрешил Серебренникову встречаться с ламой — буддистским священнослужителем, йоготерапевтом, а также не разрешил посещение его квартиры помощницей по домохозяйству.