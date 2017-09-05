Если будет необходимо, следствие проверит и Михалкова, заявил Путин

СЯМЭНЬ, 5 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о том, что если в отношении, например, режиссера Никиты Михалкова появятся какие-то данные о возможном нарушении законодательства, то контролирующие органы проверят и его деятельность.

Басманный суд Москвы 23 августа поместил худрука "Гоголь-центра" Кирилла Серебренникова под домашний арест по делу о мошенничестве. Защита предлагала отпустить режиссера под залог или поручительство. Режиссер отбывает домашний арест в своей квартире на улице Пречистенка в центре Москвы. Ему было разрешено посещать театр, но только с разрешения следователя. Художественному руководителю "Гоголь-центра" вменяется организация хищения не менее 68 миллионов рублей, выделенных в 2011–2014 годах на реализацию проекта "Платформа".

"Если посмотреть на других наших режиссеров, представителей, деятелей культуры — (Никита) Михалков, например – если следственные органы, контролирующие организации увидят, что кто-то нарушает действующее законодательство, (то) и к ним будут применяться аналогичные методы, и они будут призываться к ответственности", — сказал Путин на пресс-конференции.

При этом президент подчеркнул, что к Михалкову пока не было никаких претензий, "несмотря на то, что контролирующие организации работают по проверке всех средств, получаемых всеми, практически без исключения, деятелями искусства, которые получают их из казны".

Проверки осуществляются постоянно, добавил Путин. "Если по Михалкову будут какие-то данные, и его будут проверять", — заверил глава государства.