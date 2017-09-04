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Культура

В Мурманске откроют культурно-выставочный центр Русского музея

20:2604.09.2017
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© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкГосударственный Русский музей в Санкт-Петербурге. Архивное фотоГосударственный Русский музей в Санкт-Петербурге. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МУРМАНСК, 4 сен – РИА Новости. Культурно-выставочный центр Русского музея откроется в Мурманске в ближайшую пятницу, его активными посетителями должны стать школьники из разных уголков региона, сообщила губернатор Мурманской области Марина Ковтун на оперативном совещании.

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В январе 2015 года было подписано соглашение о сотрудничестве между государственным Русским музеем и Мурманским областным художественным музеем, в рамках этого соглашения и было принято решение об открытии в Мурманске Культурно-выставочного центра.

Официальное открытие Культурно-выставочного центра Русского музея в Мурманске запланировано на 8 сентября, он разместится в залах художественного музея в Мурманской областной филармонии.

"Поручаю на постоянной основе организовать посещение центра детьми из городов и поселков края, в том числе отдаленных… Необходимо, чтобы максимально большое количество школьников независимо от места жительства смогли познакомиться с сокровищницей русского искусства", – сказала Ковтун.

Программа торжественного открытия центра в Мурманске включает подключение к действующим виртуальным филиалам Русского музея, открытие выставки "Красный" (живопись, народное и декоративно-прикладное искусство), а также поэтический вечер народной артистки РСФСР Светланы Крючковой. На открытии ожидается присутствие делегации Русского музея во главе с заместителем директора Анной Цветковой.

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"Центр станет третьим в Российской Федерации, такие центры пока открыты только в Казани и Ярославле. Этот проект призван создать единое культурно-информационное пространство на территории страны, обеспечить доступ граждан независимо от места проживания к культурным ценностям и информационным ресурсам государственного Русского музея", — сообщил председатель комитета по культуре Мурманской области Сергей Ершов.

В центре на постоянной основе планируется проводить выставки из собрания Русского музея. В состав Культурно-выставочного центра войдет Ресурсный центр творческого развития детей с различными социальными и физическими возможностями, который открыт в апреле 2017 года.

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