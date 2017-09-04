Американский художник создаст девять произведений для выставки на ВДНХ

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Американский художник Дэниел Аршам создаст девять произведений специально для свой персональной выставки на ВДНХ, которая пройдет с 30 сентября по 8 января, сообщают организаторы экспозиции.

My exhibition %MOVING ARCHITECTURE% opens at VDNH in Moscow on September 29th. The figure in this drawing shows the scale of the works in the exhibition. ✍🏼 Публикация от Daniel Arsham (@danielarsham) Авг 15 2017 в 11:04 PDT

"Экспозиция в павильоне "Карелия" на ВДНХ — первая персональная выставка американского художника Дэниела Аршама в России, которая откроется в сентябре 2017 года в рамках параллельной программы 7-й Московской международной биеннале современного искусства. Специально для этого проекта автор создаст девять произведений, выполненных исключительно в белом цвете, с учетом особенностей и масштаба пространства выставочного павильона", — говорится в сообщении.

Аршам работает на стыке архитектуры, дизайна, скульптуры, кино, театра и моды. Безошибочное чувство пространства и способность к диалогу со зрителем позволили ему добиться успеха, как в области сценографии, так и в сфере изобразительного искусства, уточняется в материале.

Работы Аршама регулярно экспонируются на выставках в галереях и музеях всего мира, от Лондона до Токио, в том числе в престижном пространстве нью-йоркского Музея Современного искусства и Нового музея. За последние десять лет на всех континентах мира состоялось более тридцати персональных выставок этого мастера.

В Москве художник представит масштабную инсталляцию "Пробитые стены" — гигантский бетонный тоннель с абстрактными пробоинами, которые постепенно должны трансформироваться в человеческую фигуру в натуральную величину. Объекты, входящие в состав сложной композиции, отражают представления автора о взаимодействии между человеком и архитектурой, о способности людей к созданию, уничтожению и модернизации не только сооружений, но и природных материалов, рассказывают организаторы.

"Скульптурные композиции Аршама, исполненные в разном масштабе, позволят художнику спроектировать сложную сценографию стен павильона, внедрив в их гладкую поверхность различные элементы и драпировки. "Оживляя" неодушевленные предметы и превращая человеческие фигуры в застывшие статуи, Аршам по-своему развивает художественные поиски сюрреалистов, перенося их в трехмерное пространство", — подчеркивается в материале.