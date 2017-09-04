МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Рейтинги программы "Пусть говорят" с Дмитрием Борисовым и "Андрей Малахов. Прямой эфир" в первую неделю их выхода на телеэкраны незначительно отличаются, свидетельствуют данные исследовательской компании Mediascope.

Средний рейтинг (процент целевой аудитории, видевший эфирное событие) программы "Пусть говорят" с Дмитрием Борисовым на Первом канале с 14 по 17 августа составил 4,9% с долей (процент всех смотревших в это время телевизор россиян старше 18 лет) 17,5%.

Средний рейтинг программы "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1" с 25 августа по 1 сентября составил 4,2% с долей 17,9%.

Одной из главных сенсаций этого сезона стал уход с Первого канала телеведущего Андрея Малахова. Он вел на канале программы "Пусть говорят" и "Сегодня вечером". С середины августа программу "Пусть говорят" вместо него ведет Дмитрий Борисов. Малахов же перешел на телеканал "Россия 1", где с 25 августа ведет шоу "Андрей Малахов. Прямой эфир".