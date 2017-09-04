В Ставрополе откроется музей “Моя страна. Моя история”

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Музейно-выставочный комплекс "Моя страна. Моя история" откроется в Ставрополе пятого сентября в рамках проекта Всероссийского исторического комплекса "Россия — Моя история".

Экспозиция будет состоять из нескольких залов, разделенных по историческим периодам. Музей оснастят интерактивными сенсорными экранами, видеопанелями с трехмерными историческими реконструкциями и аудиогидами, также в здании разместят проекционный купол — всего 900 единиц мультимедийной техники, которые превратят выставку в "живой" учебник. Кроме того, музейный комплекс включает открытый амфитеатр на 480 мест, зону отдыха и детскую площадку.

Отличительной чертой экспозиционного пространства станет региональная составляющая интерактивного контента, включающая видеопроекционные коллажи об истории Кавказа, начиная с культур эпохи бронзы и Шелкового пути.

Важное место создатели музея отвели материалам о многоконфессиональной истории региона и его столицы. Отдельно будет отмечен вклад в развитие региона исторических личностей: на выставке представят материалы, посвященные генералу Ермолову, великим русским писателям и поэтам Михаилу Лермонтову, Александру Пушкину и Льву Толстому.

Музей и прилегающая территория обещают стать крупным культурным центром не только города, но и всего региона.