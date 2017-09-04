США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Культура

В Новосибирском театре откроют новый сезон оперой "Любовный напиток"

17:0704.09.2017
(обновлено: 17:08 04.09.2017)
0290
© РИА Новости / Сергей МамонтовНовосибирский государственный академический театр оперы и балета. Архивное фотоНовосибирский государственный академический театр оперы и балета. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мамонтов

МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Опера "Любовный напиток" итальянского композитора Гаэтано Доницетти откроет новый сезон Новосибирского театра оперы и балета, сообщает пресс-служба театра в понедельник.

"Премьера комической оперы "Любовный напиток" Гаэтано Доницетти открывает 73-й сезон НОВАТа. Спустя 40 лет шедевр классического бельканто возвращается на новосибирскую сцену", — говорится в сообщении.

Театр Ленком. Архивное фото
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
В "Ленкоме" в новом сезоне поставят Булгакова и Шекспира
Сюжет "Любовного напитка", сороковой по счету оперы гениального итальянского композитора, написанной им в 34 года, звучит вполне современно, хотя впервые публика услышала и увидела оперу в Милане 185 лет назад. В истории влюблённого Неморино, которого мошенник убедил в необыкновенных свойствах обыкновенного вина, несомненны современные и актуальные темы: в обществе тотального потребления любой продукт благодаря рекламе может продаваться как волшебное средство. Режиссёрская идея определила оригинальный визуальный "комплект" спектакля с обилием световых эффектов, неоново-рекламных мотивов и примет современной массовой культуры, отмечается в материале.

"В XXI веке главный режиссер Новосибирской оперы Вячеслав Стародубцев представляет зрителям эту занимательную, изящную, остроумную историю как оперную дегустацию", — подчеркивают в театре.

Музыкальный руководитель постановки — главный дирижер театра Дмитрий Юровский, автор сценографии, световой партитуры и видеоконтента — Сергей Скорнецкий, костюмы создала Жанна Усачёва, добавляется в сообщении.

Ранее театр покинул Владимир Кехман, занявший пост главы Новосибирского театра оперы и балета, который переименовал в НОВАТ в марте 2015 года. До него руководителем театра был Борис Мездрич, уволенный в связи с постановкой оперы Вагнера "Тангейзер" режиссера Тимофея Кулябина.

Источник в труппе театра ранее сообщал, что исполняющим обязанности директора Новосибирского театра оперы и балета вместо Кехмана станет главный режиссер театра Вячеслав Стародубцев.

Комментировать
Культура
Комментировать
 



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Пройдите опрос, чтобы мы могли сделать сайт лучше
НачатьПозже
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена