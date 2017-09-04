В Новосибирском театре откроют новый сезон оперой "Любовный напиток"

МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Опера "Любовный напиток" итальянского композитора Гаэтано Доницетти откроет новый сезон Новосибирского театра оперы и балета, сообщает пресс-служба театра в понедельник.

"Премьера комической оперы "Любовный напиток" Гаэтано Доницетти открывает 73-й сезон НОВАТа. Спустя 40 лет шедевр классического бельканто возвращается на новосибирскую сцену", — говорится в сообщении.

Сюжет "Любовного напитка", сороковой по счету оперы гениального итальянского композитора, написанной им в 34 года, звучит вполне современно, хотя впервые публика услышала и увидела оперу в Милане 185 лет назад. В истории влюблённого Неморино, которого мошенник убедил в необыкновенных свойствах обыкновенного вина, несомненны современные и актуальные темы: в обществе тотального потребления любой продукт благодаря рекламе может продаваться как волшебное средство. Режиссёрская идея определила оригинальный визуальный "комплект" спектакля с обилием световых эффектов, неоново-рекламных мотивов и примет современной массовой культуры, отмечается в материале.

"В XXI веке главный режиссер Новосибирской оперы Вячеслав Стародубцев представляет зрителям эту занимательную, изящную, остроумную историю как оперную дегустацию", — подчеркивают в театре.

Музыкальный руководитель постановки — главный дирижер театра Дмитрий Юровский, автор сценографии, световой партитуры и видеоконтента — Сергей Скорнецкий, костюмы создала Жанна Усачёва, добавляется в сообщении.

Ранее театр покинул Владимир Кехман, занявший пост главы Новосибирского театра оперы и балета, который переименовал в НОВАТ в марте 2015 года. До него руководителем театра был Борис Мездрич, уволенный в связи с постановкой оперы Вагнера "Тангейзер" режиссера Тимофея Кулябина.

Источник в труппе театра ранее сообщал, что исполняющим обязанности директора Новосибирского театра оперы и балета вместо Кехмана станет главный режиссер театра Вячеслав Стародубцев.