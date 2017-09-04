В Новосибирском театре откроют новый сезон оперой "Любовный напиток"

МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Опера "Любовный напиток" итальянского композитора Гаэтано Доницетти откроет новый сезон Новосибирского театра оперы и балета, сообщает пресс-служба театра в понедельник.
"Премьера комической оперы "Любовный напиток" Гаэтано Доницетти открывает 73-й сезон НОВАТа. Спустя 40 лет шедевр классического бельканто возвращается на новосибирскую сцену", — говорится в сообщении.
"В XXI веке главный режиссер Новосибирской оперы Вячеслав Стародубцев представляет зрителям эту занимательную, изящную, остроумную историю как оперную дегустацию", — подчеркивают в театре.
Музыкальный руководитель постановки — главный дирижер театра Дмитрий Юровский, автор сценографии, световой партитуры и видеоконтента — Сергей Скорнецкий, костюмы создала Жанна Усачёва, добавляется в сообщении.
Ранее театр покинул Владимир Кехман, занявший пост главы Новосибирского театра оперы и балета, который переименовал в НОВАТ в марте 2015 года. До него руководителем театра был Борис Мездрич, уволенный в связи с постановкой оперы Вагнера "Тангейзер" режиссера Тимофея Кулябина.
Источник в труппе театра ранее сообщал, что исполняющим обязанности директора Новосибирского театра оперы и балета вместо Кехмана станет главный режиссер театра Вячеслав Стародубцев.