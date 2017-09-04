Открытое письмо в поддержку Серебренникова за неделю подписали 1300 человек

МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Группа молодых деятелей культуры опубликовала 30 августа открытое письмо в поддержку преследуемых по делу "Седьмой студии", с тех пор письмо подписали 1300 человек – актеры, режиссеры, художники, продюсеры, драматурги, критики из более 50 городов России, сообщили организаторы акции.

В мае в столичном театре "Гоголь-центр" и дома у Серебренникова прошли обыски в рамках дела о хищении госсредств в основанной им некоммерческой организации "Седьмая студия". По данным следствия, министерство культуры России выделило "Седьмой студии" около 70 миллионов рублей на спектакли и гастроли. Обвиняемые, по мнению следствия, похитили деньги с помощью фиктивных документов об организации спектакля "Сон в летнюю ночь".

В настоящее время под арестом находятся экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, бывшая бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева, а ее экс-гендиректор Юрий Итин — под домашним арестом. Вслед за ними Басманный суд Москвы 23 августа поместил худрука "Гоголь-центра" Серебренникова под домашний арест по делу о мошенничестве.

"Мы призываем российское культурное сообщество не молчать о деле "Седьмой студии" и продолжать добиваться освобождения его фигурантов до тех пор, пока эта позиция не будет услышана властью и обществом. Мы считаем единственно возможным и справедливым исходом этой ситуации закрытие дела за отсутствием состава преступления", — говорится в письме.

В числе подписавших письмо режиссеры Дмитрий Волкострелов, Максим Диденко, Владимир Мирзоев, Юрий Муравицкий, Роман Феодори, актрисы Юлия Ауг, Полина Виторган, Анна Чиповская, драматурги Вячеслав и Михаил Дурненковы, Юрий Клавдиев, Валерий Печейкин, композиторы Илья Демуцкий, Александр Маноцков и другие.