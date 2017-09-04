Оксана Федорова стала новым директором Музея Моды

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Телеведущая и победительница конкурсов "Мисс Россия" и "Мисс Вселенная" Оксана Федорова стала директором московского Музея Моды, сообщил в понедельник на пресс-конференции руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский.

Музей моды, созданный для того, чтобы изучать и популяризировать моду в России, был создан в Москве в 2007 году. Коллекция музея насчитывает более двух тысяч экспонатов из России, Западной Европы и США и включает в себя платья, костюмы, головные уборы, аксессуары и обувь конца XIX — XX века.

"Я в модной индустрии уже не первый год и очень переживаю за то, как развивается эта отрасль, за наших молодых дизайнеров. Музею Моды нужны преобразования, чтобы он не отставал от развития Москвы в культурном направлении… В итоге это должно вылиться в то, что Москва закрепит за собой статус новой модной столицы. Работать придется много. Для меня это интересно", — сказала Федорова.

Она выразила уверенность, что в музее сейчас работают очень опытные и талантливые сотрудники, у которых есть множество новых идей относительно того, в каком направлении он должен развиваться.

Руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский подчеркнул, что смена руководящего состава музея означает "перезапуск всей системы отношений между департаментом культуры и модной индустрией".

"Мы имеем большой интерес к тому, чтобы это направление творчества, искусства, дизайна получило не только ретроспективное осмысление, но и серьезную актуальную повестку, которую, я надеюсь, с приходом Оксаны мы обретем в полной мере", — сказал Кибовский.