Актриса Ауг разочарована решением суда оставить Серебренникова под арестом

МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Актриса "Гоголь-центра" Юлия Ауг разочарована решением Мосгорсуда, который, оставив Кирилла Серебренникова под домашним арестом, разрешил режиссеру прогулки, но отказал в посещении театра. Актриса Ольга Добрина в свою очередь обратила внимание на то, как важно присутствие режиссера на спектакле.

Мосгорсуд в понедельник оставил под домашним арестом режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемого по делу о хищении 68 миллионов рублей, разрешив ему ежедневные прогулки в течение двух часов с 18.00 до 20.00 по району Хамовники, передал корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда.

"Я не могу обсуждать решение суда, но оно меня категорически не обрадовало и расстроило. Что такое – гулять два часа? Почему нельзя было на эти два часа разрешить приехать в театр? Кирилл говорил: дайте мне работать…" — рассказала журналистам Ауг.

Актриса добавила, что, тем не менее, жизнь в театре без режиссера не прекращается.

"Кирилл создал настолько крепкий организм, что запаса прочности хватит еще на какое-то время. Жизнь в театре не прекращается, мы не в унынии, мы в работе. Мы идем дальше", — добавила Ауг.

Актриса МХТ имени Чехова и "Гоголь-центра" Ольга Добрина так же выразила сожаление, что актеры остались без режиссера.

"Завтра мы будем играть в МХТ "Зойкину квартиру" без режиссера. Это очень важно, чтобы режиссер был на спектакле, важны его советы. Для Кирилла — самое главное — это поддержка, она для него важна, она даст ему силы, а мы будем сражаться", — сказала Добрина журналистам.

Басманный суд Москвы 23 августа поместил худрука "Гоголь-центра" Серебренникова под домашний арест по делу о мошенничестве. Защита предлагала отпустить режиссера под залог или поручительство. Режиссер отбывает домашний арест в своей квартире на улице Пречистенка в центре Москвы. Суд позволил режиссеру во время домашнего ареста посещать театр, но только с разрешения следователя.

Художественному руководителю "Гоголь-центра" вменяется организация хищения не менее 68 миллионов рублей, выделенных в 2011-2014 годах на реализацию проекта "Платформа".