"Нелюбовь" имеет больше шансов на "Оскар", чем "Матильда", считает Швыдкой

МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Фильмы Андрея Звягинцева "Нелюбовь" и Алексея Учителя "Матильда" достойны представить Россию в номинации "Оскара" на лучший фильм на иностранном языке, однако Звягинцев – как призер Каннского фестиваля – имеет больше шансов попасть в шорт-лист премии, считает спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

До 1 октября российский оскаровский комитет должен выбрать претендента от России в категории "Лучший фильм на иностранном языке". При этом о своем желании поучаствовать в оскаровской гонке заявили Учитель, продюсер картины "Аритмия" Рубен Дишдишян и продюсер фильма "Нелюбовь" Александр Роднянский.

"Думаю, что у Звягинцева после Канн, наверное, довольно много шансов, но мне хотелось бы, чтобы и Учитель получил (награду – ред.). В данном случае я буду голосовать за обоих, потому что они в равной степени, я считаю, достойны представить российский кинематограф", — заявил РИА Новости Швыдкой.

При этом он отметил, что является сторонником того, чтобы на "Оскар" выдвигали картины, которые "имеют реальный шанс войти в короткий список".

"Не всегда картины, которые вызывают повышенный интерес в России, пользуются поддержкой оскаровского жюри за пределами страны… Понятно, что "Оскар" — это одна из важнейших кинематографических наград, но я думаю, что был бы важнее широкий прокат "Матильды" и "Нелюбви" в России, потому что эти картины сделаны, прежде всего, для русского зрителя. И мне кажется, дискуссии вокруг них и обсуждения их были бы полезны и обществу, потому что, как я представляю себе, болезненная некоторая реакция на неувиденный фильм — она, с моей точки зрения, нездоровая", — сказал Швыдкой.

© Фото : WALT DISNEY STUDIOS SONY PICTURES RELEASING/ Анна Матвеева Фильм Андрея Звягинцева "Нелюбовь" © Фото : WALT DISNEY STUDIOS SONY PICTURES RELEASING/ Анна Матвеева Фильм Андрея Звягинцева "Нелюбовь"

На вопрос РИА Новости, видел ли он сам "Матильду", Швыдкой ответил, что "видел сборку".

"Я не хочу обсуждать в данном случае художественные достоинства или недостатки этих картин, я просто хочу сказать, что я буду рад за обоих наших соискателей (на "Оскар")", — добавил собеседник агентства.

Мировая премьера фильма "Нелюбовь" состоялась в основной конкурсной программе юбилейного 70-го Каннского кинофестиваля, где картина была удостоена награды Приза жюри. Фильм рассказывает о непростом разводе молодой супружеской пары. Супруги так поглощены своими личными проблемами, что забывают о своем 12-летнем сыне Алеше, который однажды убегает из дома и пропадает.

Фильм Учителя посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Главную роль сыграла Михалина Ольшанска из Польши, Николая II — немецкий артист Ларс Айдингер. Премьера пройдет 6 октября в Мариинском театре Петербурга, а в широкий прокат картина должна выйти 25 октября. Режиссер не раз заявлял, что удивлен ажиотажем вокруг его фильма, который еще даже никто не видел.