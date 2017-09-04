ВЕНА, 4 сен – РИА Новости. Система электронного либретто на шести языках, включая русский, заработала в Венской государственной опере, сообщил в понедельник в ходе презентации новой системы руководитель музыкального театра Доминик Мейер.

Весной на презентации нового музыкального сезона он сообщал о намерении обновить устаревшую систему синхронного представления текста, исполняемого на сцене, которая в 2001 году была впервые введена именно в этом театре.

Основное меню на новых цветных экранах по-прежнему остаётся на немецком и английском языках, но во время представления у зрителей появилась возможность переключиться на итальянский, японский, французский или русский языки. Помимо ознакомления с актуальным репертуаром театра и его историей, гости оперы могут подписаться на новостную рассылку и прямые трансляции спектаклей в интернете.

Во время спектакля возможность "гулять" по меню пропадает, у посетителей остаётся лишь возможность переключаться между языками субтитров. "Мы не хотели давать лишнюю возможность отвлекаться, достаточно того, что зрители периодически сами отвлекаются на свои мобильные",- добавил директор оперы.

В общей сложности стоимость технического обновления оперы обошлось примерно в два миллиона евро. Помимо персональных экранов у места каждого зрителя в опере появились дополнительные устройства трансляции в соседних с основным залом помещениях.

По заверению администрации театра, все переводы сверены с носителями языков. За информацией на экранах с либретто во время всего спектакля следит специальный человек в отдельном помещении в здании оперы, чтобы слова исполнителей совпадали с транслируемыми на экране.

По словам Мейера, в перспективе они рассчитывают нарастить число языков до возьми, включив, например, испанский.