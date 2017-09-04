Москва простилась с народной артисткой Людмилой Рюминой

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Прощание с народной артисткой Людмилой Рюминой прошло в Москве, ее друзья и коллеги отметили, что певица была "душой народа" и хранителем русских народных традиций.

Людмила Рюмина скончалась 31 августа на 69-м году жизни, похоронят певицу на Востряковском кладбище.

Проститься с певицей в ее культурный центр пришли сотни людей, в том числе певицы Людмила Сечина и Надежда Бабкина, заместитель председателя комиссии по культуре Госдумы Иосиф Кобзон, директор театра Вахтангова Кирилл Крок, глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский, глава комиссии по культуре Мосгордумы Евгений Герасимов.

Венки со словами соболезнования прислали друзья и коллеги певицы, в том числе ансамбль "Золотое кольцо", Московский государственный академический хор под руководством Владимира Минина, Хор имени Пятницкого, певец Филипп Киркоров.

Рюмина родилась 28 августа 1949 года в Воронеже. Она экстерном окончила Музыкальное училище (ныне Государственный музыкально-педагогический институт) имени Ипполитова-Иванова, также получила более глубокое образование в Институте имени Гнесиных (ныне Российская академия музыки имени Гнесиных) и позднее обучалась на факультете режиссуры эстрады ГИТИСа.

Мы называли ее "Рюма"

Рюмина приобрела широкую известность как исполнительница русских народных песен, при этом классическое образование позволяло ей не менее талантливо исполнять романсы, камерные и классические произведения, оперные арии. В 1999 году она основала Московский культурный фольклорный центр, где была художественным руководителем, главным режиссером-постановщиком и художником по костюмам.

"Не предполагала наша любимая певица, народная артистка что центр, о котором она мечтала, который она построила, будет ее последним пристанищем и в этот центр придут проститься с ней те люди, которые ее любили, которые слушали с удовольствием русские песни. И вот сегодня мы на печальном прощании вспоминаем Рюмину. Мы ласково звали ее Рюма", — сказал Кобзон.

Он рассказал, что приглашал ее на гастроли во все страны мира, и везде она пропагандировала русскую песню. "Так жаль, что мы теряем одну из последних, к сожалению, исполнителей, которые проповедовали русскую народную песню", — подчеркнул артист. Он добавил, что Рюмина никогда не думала о создании семьи и только в этом году официально вышла замуж.

Душа народа

В свою очередь глава комиссии по культуре Евгений Герасимов отметил, что Рюмина обладала уникальным голосом и была одной из великих певиц России.

Надежда Бабкина и ее коллектив русской песни спели "Отче наш". "Очень грустно. Я абсолютно уверена, что (она скончалась – ред.) неожиданно. Она никогда не стремилась в иной мир – я это точно знаю. Она настолько активна была в своей деятельности, она вкладывалась в себя, она создала себе семью в жанре русской народной песни, и это было для нее домом, семьей, счастьем, радостью", — поделилась Надежда Бабкина.

По ее словам, Рюмина пыталась привлечь внимание к национальным традициям любым путем — будь то песня или красивые костюмы с роскошными головными уборами. "Все больше и больше людей понимали, что это национальные русские традиции, традиции, которые были сформированы много веков назад. Это генетический код к нашей жизни", — подчеркнула Бабкина.

Она рассказала, что они с Рюминой учились вместе, и та всегда хотела заниматься сольной карьерой. "Песня, которую она изливала, это была душа человека, душа народа", — добавила певица.

Глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский отметил, что Рюмина была человеком удивительной жизнерадостности и оптимизма, она несла русскую фольклорную традицию. "Она отдала жизнь великой русской традиции культуры, универсальный язык которой обращает сердце и взгляды людей вне зависимости от собственных предпочтений", — подчеркнул чиновник.

Он отметил, что Рюмина была талантливым педагогом, потрясающим организатором и душевным человеком. "С нами остается светлая память об очень смелом человеке", — заключил Кибовский.

Подробнее о биографии Людмилы Рюминой читайте в справке РИА Новости >>