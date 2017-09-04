"Электротеатр Станиславский" выпустит восемь премьер в новом сезоне

МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Самый необычный в семье московских театров – "Электротеатр Станиславский" – планирует выпустить в новом сезоне восемь премьер, рассказал в понедельник на традиционном сборе труппы художественный руководитель театра Борис Юхананов.

В начале сентября "Электротеатр Станиславский" будет участвовать в Дне города Москвы выставкой костюмов главного художника театра Анастасии Нефедовой, которые будут выставлены в стеклянных витринах на одной из улиц Москвы.

Вслед за этим, 14 и 15 сентября, театр приглашает на спектакль "Galileo. Опера для скрипки и ученого" в постановке Юхананова, которым в прошлом сезоне открывали новую площадку Электротеатра – театральный двор.

"Мы набрали режим подлинной интенсивности в прошедшем сезоне, который завершился оперой "Galileo". И это та интенсивность, которая, на мой взгляд, необходима времени, городу и художникам. За это время мы приобрели особого рода интерес к оперно-драматическому направлению, завещанному нам Константином Сергеевичем Станиславским", — подчеркнул Юхананов.

Планы большие и яростные

По словам худрука, "планы у нас большие и яростные". В новом сезоне предстоит как минимум восемь премьер.

"Назову я, пожалуй, три. Одна из них – своеобразный дебют моего ученика, выпускника мастерской индивидуальной режиссуры "Мир-2" кинорежиссера Олега Добровольского, который в свое время играл все ведущие роли в моем проекте "Сад". Теперь он уже зрелый мастер, режиссер. Это будет спектакль "Визит старой дамы" по пьесе Дюрренматта", — пояснил РИА Новости Юхананов.

"Волшебная гора"

В сентябре театр выпустит на Малой сцене спектакль "Зойкина квартира" по знаменитой пьесе Михаила Булгакова в постановке Ольги Лукичевой. Премьера планируется на 28-29 сентября.

В октябре состоится премьера Константина Богомолова по "Волшебной горе" Томаса Манна. Спектакль станет первой премьерой сезона на основной площадке. Спектакль состоится из двух частей, разделенных антрактом, наличие которого, как считает режиссер, "хоть и предсказано, но осознается лишь по окончании спектакля, как то и бывает с лучшими моментами жизни".

В основе первой части — философский роман Томаса Манна. А вторая — это собственные тексты Богомолова в исполнении Елены Морозовой, артистов театра и самого режиссера, который уже не первый раз выступает в амплуа актера. Художник спектакля — постоянный соавтор режиссера Лариса Ломакина, композитор – Валерий Васюков.

"Электротеатр" продолжит и оперно-драматическое направление и покажет оперу Владимира Раннева "Проза".