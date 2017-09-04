В Москве учащимся стало доступно бесплатное посещение свыше 40 музеев

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Ученики школ и студенты колледжей в Москве смогут бесплатно посетить порядка 45 музеев и выставочных центров, в числе которых Московская государственная картинная галерея имени И. Глазунова, центр-музей В. Высоцкого, дом Николая Гоголя, музей Михаила Булгакова, соответствующее постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин.

В документе, опубликованном на официальном портале мэра и правительства Москвы, указывается, что бесплатное посещение музейных и выставочных экспозиций доступно с 1 сентября всем получающим среднее общее образование или среднее профессиональное образование по очной форме обучения.

Таким образом, школьники и студенты колледжей получают возможность бесплатно посещать городские культурные центры без ограничений в течение календарного года, при этом одна и та же выставочная или музейная экспозиция может посещаться бесплатно не более двух раз в день.

Среди учреждений — музей М. А. Булгакова, музейно-выставочный центр "Музей Моды", Московский государственный музей С. А. Есенина, В. Маяковского, дом-музей М. Цветаевой, Музей Москвы, мемориальный музей А. Н. Скрябина, Дом русского зарубежья имени А. Солженицына, картинная галерея имени И. Глазунова, Государственный музей обороны Москвы, музей А. С Пушкина, дом Николая Гоголя, центр-музей В. Высоцкого и другие культурные учреждения столицы.