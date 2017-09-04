Звезда мирового балета Наталья Осипова выступит на сцене Пермской оперы

УФА, 4 сен – РИА Новости, Рамиля Салихова. Звезда мирового балета Наталья Осипова 5 сентября выйдет на сцену Пермской оперы в качестве солистки в балете "Жизель", театр подписал с балериной контракт на один год, сообщил РИА Новости представитель Пермского театра оперы и балета.

"Наталья Осипова, прима-балерина Лондонского Королевского балета, стала приглашенной балериной пермского театра. Она подписала контракт в четырех постановках в новом сезоне. Первый спектакль с ее участием состоится 5 сентября, где Осипова исполнит главную партию в балете "Жизель", — сказал собеседник агентства, добавив, что контракт подписан на год с возможностью пролонгации.

В афише театра сообщается, что спектакль начнется в 19.00 и продлится 2 часа 15 минут с одним антрактом, в роли Жизель – Наталья Осипова.

В театре рассказали, что в основу либретто положена пересказанная Генрихом Гейне легенда о призраках умерших невест — виллисах. Виллисы парят ночью над кладбищем, готовые до смерти закружить любого встречного мужчину. Такая участь ждала и графа Альберта, из-за которого погибла обманутая им крестьянка Жизель. Но даже после смерти Жизель готова пожертвовать собой ради любимого. Балет "Жизель" написан в 1841 году, и в этой сценической версии был представлен в Перми в 1959 году. В 2008 году постановка была реставрирована и возобновилась на сцене пермского театра с экс-солисткой Мариинского театра Татьяной Легат.

В пресс-службе Пермского театра оперы и балета РИА Новости сообщили, что пока не оговаривается, в каких именно проектах примет участие балерина, решение о ее участии в тех или иных постановках театра будет приниматься с учетом художественных задач театра, пожеланий и занятости знаменитой балерины.

По мнению главного балетмейстера Пермской оперы, Наталью Осипову не интересуют какие-то условности и звездная субординация. "Ее интересует творчество и художественный результат. Если ей интересно – она приезжает и участвует. Для меня всегда это большая радость и большая ответственность работать с ней, как, впрочем, и со всеми артистами труппы, которую я возглавляю", — сказал главный балетмейстер театра Алексей Мирошниченко.

По словам самой Осиповой, ей нравится атмосфера в пермском театре. "Мне нравится, что люди здесь занимаются настоящим искусством – очень часто я этого не встречаю во многих других театрах. Для меня огромное счастье делить сцену с этими людьми, проводить время в зале с этими чудесными педагогами и партнерами. Я чувствую здесь что-то очень настоящее", — сказала она журналистам.

Наталья Осипова начала творческую деятельность в балетной группе Большого театра в 2004 году, спустя четыре года была ведущей солисткой, а с 2010 года — прима-балериной. В то же время выступала приглашенной солисткой на оперных сценах Америки, Франции, Италии, где в том числе солировала в балете "Жизель" и не раз говорила журналистам, что это ее любимая партия. За блестящие прыжки, похожие на полет, Осипова удостоена международных и российских премий. С 2011 года балерина уходит в питерский Михайловский театр, а спустя год была приглашена солисткой Лондонского Королевского балета, где участвовала в гала-концерте на юбилее королевы Елизаветы II. С 2013 года Осипова — прима-балерина лондонского Royal Ball.