Медведев назвал Рюмину особенной певицей, которая пела душой

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи с кончиной народной артистки РСФСР Людмилы Рюминой, назвав ее особенной певицей, которая пела душой, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.

Прощание c Людмилой Рюминой, которая скончалась на 69-м году жизни, проходит в понедельник в Московском культурном центре, похоронят певицу на Востряковском кладбище.

"Людмила Георгиевна была совершенно особенной певицей, по-настоящему народной и любимой для миллионов людей. Она обладала редким по красоте и выразительности голосом, необычайной искренностью, способностью передать все оттенки чувств. Главное — она пела душой, передавала зрителям свою доброту, тепло и жизнерадостность. И потому русские народные песни, фольклорные композиции и романсы в ее исполнении звучали с особой искренностью и глубиной. А выступления украшали лучшие концертные программы, пользовались большой популярностью у зрителей", — говорится в телеграмме.

Людмила Рюмина — исполнительница русских народных песен, основатель и бессменный руководитель Московского Государственного ансамбля "Русы". В 1999 году она основала Московский культурный фольклорный центр, где была художественным руководителем, главным режиссером-постановщиком и художником по костюмам.

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