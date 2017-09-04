В Москве проходит прощание с певицей Людмилой Рюминой

МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Десятки людей пришли в Московский культурный центр Людмилы Рюминой, чтобы проститься с его основательницей.

Народная артистка России Людмила Рюмина скончалась на 69-м году жизни , похоронят певицу на Востряковском кладбище.

Венки со словами соболезнования прислали друзья и коллеги певицы, в том числе ансамбль "Золотое кольцо" и Хор имени Пятницкого. У сцены, где стоит гроб с телом артистки, выстроилась очередь из людей с цветами. В зале звучат записи народных песен в исполнении Рюминой, в холле играет оркестр.

Рюмина родилась 28 августа 1949 года в Воронеже. Она экстерном окончила Музыкальное училище (ныне Государственный музыкально-педагогический институт) имени Ипполитова-Иванова, также получила более глубокое образование в Институте имени Гнесиных (ныне Российская академия музыки имени Гнесиных) и позднее обучалась на факультете режиссуры эстрады ГИТИСа.

Рюмина приобрела широкую известность как исполнительница русских народных песен, при этом классическое образование позволяло ей не менее талантливо исполнять романсы, камерные и классические произведения, оперные арии. В 1999 году она основала Московский культурный фольклорный центр, где была художественным руководителем, главным режиссером-постановщиком и художником по костюмам.

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