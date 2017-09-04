В Екатеринбурге пройдет концерт Марины Влади, несмотря на ЧП с "УАЗом"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 сен – РИА Новости. Концерт французской актрисы Марины Влади и Всемирный конгресс людей с ограниченными возможностями здоровья состоятся в екатеринбургском киноконцертном театре (ККТ) "Космос", несмотря на инцидент с автомобилем УАЗ, сообщила в понедельник РИА Новости представитель учреждения.
"Концерт Марины Влади состоится 5 сентября, а 7-го откроется конгресс людей с ограниченными возможностями. Без изменений", — сказала представитель ККТ.
Некоторое время назад пресс-служба ККТ "Космос" распространила информацию о том, что до 7 сентября включительно все киносеансы на площадке отменяются в связи с упомянутым инцидентом.