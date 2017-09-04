В Екатеринбурге пройдет концерт Марины Влади, несмотря на ЧП с "УАЗом"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 сен – РИА Новости. Концерт французской актрисы Марины Влади и Всемирный конгресс людей с ограниченными возможностями здоровья состоятся в екатеринбургском киноконцертном театре (ККТ) "Космос", несмотря на инцидент с автомобилем УАЗ, сообщила в понедельник РИА Новости представитель учреждения.

© Фото : ГУ МЧС России по Свердловской области В Екатеринбурге УАЗ врезался в кинотеатр

Как сообщалось ранее, рано утром 4 сентября в центре Екатеринбурга в ККТ "Космос" врезался "УАЗ", в результате инцидента возник пожар на площади 30 "квадратов". Пламя было потушено прибывшими огнеборцами. Возбуждено дело по статье "умышленное повреждение имущества, совершенное путем поджога". В качестве подозреваемого задержан 38-летний водитель, сейчас он находится в больнице с ожогами.

"Концерт Марины Влади состоится 5 сентября, а 7-го откроется конгресс людей с ограниченными возможностями. Без изменений", — сказала представитель ККТ.

Некоторое время назад пресс-служба ККТ "Космос" распространила информацию о том, что до 7 сентября включительно все киносеансы на площадке отменяются в связи с упомянутым инцидентом.