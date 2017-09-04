В Сербии в пятый раз пройдет фестиваль российских фильмов

БЕЛГРАД, 4 сен – РИА Новости. Неделя российских анимационных и игровых фильмов "Сказки детства" пройдет в пятый раз на территории Сербии, сообщили организаторы на пресс-конференции в понедельник.

Фестиваль торжественно откроется 11 сентября и будет проходить до 15-го сентября в учреждениях культуры сербской столицы и пригорода, а также в городах Панчево, Алексинац и Валево. Организаторы – Международный общественный фонд единства православных народов и мэрия Белграда, компания "Вифсаида" из Москвы и посольство Российской Федерации в республике ожидают, что показы посетят свыше 30 тысяч сербских детей и подростков. В программе – 12 анимационных и восемь полнометражных игровых фильмов.

"Будут показаны и совсем новые фильмы. Так, один из фильмов, который только что прошел в России, посвящен самой большой гордости — космонавтике, это "Время первых", — отметил директор недели российского кино Филипп Кудряшов.

© Базелевс Продакшн (2017) Кадр из фильма "Время первых" © Базелевс Продакшн (2017) Кадр из фильма "Время первых"

"Мы планируем 100 показов за три дня, начиная с 12-го, все они будут бесплатны. Школьникам будет организован бесплатный транспорт", — сообщила заместитель председателя Скупщины (городского собрания) Белграда Андреа Радулович.

Помимо показов запланирована дополнительная культурная программа, на фестиваль приедут 16 кинематографистов, режиссеров, продюсеров и актеров из России. В предыдущие годы неделя российских фильмов "Сказки детства" проходила в сербских городах Валево, Крушевац, Ниш, Нови-Сад.