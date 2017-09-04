Объявлена программа Х Международного театрального фестиваля Solo

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Объявлена программа Х Международного театрального фестиваля моноспектаклей Solo, который пройдет в Москве с 1 по 10 октября, сообщили в пресс-службе Театрального центра "На Страстном", на сцене которого состоятся главные события.
Форум организуется совместно с Союзом театральных деятелей РФ. За десять фестивальных дней будет представлено 18 спектаклей театров из восьми стран — Италии, Франции, Польши, Германии, Великобритании, Греции, Грузии и России.
В программу фестиваля вошли сильнейшие актерские работы, постановки самых разных жанров и тем. Поэзия и документальный театр, фантастика и "эксплуатационное" кино, новая драма и инсценировка прозы – Solo утверждает, что у моноспектакля нет границ.
Хэдлайнеры Solo
Спектакль "Каренина" представит Компания Франчески Каприоли из Италии.
Еще одним хэдлайнером форума станет спектакль "Макабра Долораса, или Ревия Дада в 14 песнях с монологами" Teatr Nowy из Кракова. Актриса Катажина Хлебны берется за одну из наиболее острых тем мировой драматургии — способность женщины к насилию по отношению к собственным детям. В сплетении монологов матерей-убийц — Медеи и Магды Геббельс актриса исследует самые темные территории человеческой личности.
Также российские зрители увидят спектакль театра из Франции, который представит постановку по роману Виктора Гюго "Человек, который смеется", а актриса из Германии познакомит публику с собственной пьесой "Сад Ильзы" о безжалостной женщине-враче в концлагере.
Новая драма
Если герои спектаклей "Жизнь есть товар на вынос" (Москва) и "Я — Николай Гумилев" (Тбилиси) живут высокими материями поэзии Бродского и Гумилева, то актеры из города Скопин и Лиозновского театра представляют колоритных персонажей российской глубинки.
Самое зрелищное
По традиции каждый фестивальный день будет завершаться дискуссиями создателей спектакля с публикой. В формате открытого микрофона зрители смогут задать вопрос артистам и поделиться своим впечатлением от увиденного.