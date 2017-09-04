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Культура

Объявлена программа Х Международного театрального фестиваля Solo

10:4704.09.2017
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© Фото : Предоставлено пресс-службой Театрального центра "На Страстном" Международный театральный фестиваль моноспектаклей SOLO. Архивное фотоМеждународный театральный фестиваль моноспектаклей SOLO. Архивное фото
© Фото : Предоставлено пресс-службой Театрального центра "На Страстном"

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Объявлена программа Х Международного театрального фестиваля моноспектаклей Solo, который пройдет в Москве с 1 по 10 октября, сообщили в пресс-службе Театрального центра "На Страстном", на сцене которого состоятся главные события.

Форум организуется совместно с Союзом театральных деятелей РФ. За  десять фестивальных дней будет представлено 18 спектаклей театров из восьми стран — Италии, Франции, Польши, Германии, Великобритании, Греции, Грузии и России.

В программу фестиваля вошли сильнейшие актерские работы, постановки самых разных жанров и тем. Поэзия и документальный театр, фантастика и "эксплуатационное" кино, новая драма и инсценировка прозы – Solo утверждает, что у моноспектакля нет границ.

Хэдлайнеры Solo

Сцена из спектакля Мертвый класс Тадеуша Кантора
© Фото : предоствалено пресс-службой Театрального центра "На Страстном"
Лучшие моноспектакли театры России и Европы покажут на фестивале SOLO
Откроет программу постановка "Мышелов" итальянского театра Elledieffe-Teatro Elicantropo, который станет самым неоднозначным и провокационным событием фестиваля. В основе спектакля из Неаполя пьеса Энцо Москати, написанная по следам землетрясения 1980 года, которое не только разрушило часть Неаполя, но и стало символом социального и этического падения города. И в руинах на окраине Испанских кварталов скрывается бездомное существо среднего рода по имени Мышелов…

Спектакль "Каренина" представит Компания Франчески Каприоли из Италии.

Еще одним хэдлайнером форума станет спектакль "Макабра Долораса, или Ревия Дада в 14 песнях с монологами" Teatr Nowy из Кракова. Актриса Катажина Хлебны берется за одну из наиболее острых тем мировой драматургии — способность женщины к насилию по отношению к собственным детям. В сплетении монологов матерей-убийц — Медеи и Магды Геббельс актриса исследует самые темные территории человеческой личности.

Также российские зрители увидят спектакль театра из Франции, который представит постановку по роману Виктора Гюго "Человек, который смеется", а актриса из Германии познакомит публику с собственной пьесой  "Сад Ильзы" о безжалостной женщине-враче в концлагере.

Новая драма

Вывеска кинотеатра. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Новая драма в этом году будет представлена двумя авторами и тремя спектаклями. В программе — спектакль по пьесе московского поэта и писателя Елены Исаевой "Тюремный психолог" в постановке лондонского театра 274 Theatre Productions. А также две интерпретации пьесы драматурга Олега Михайлова "Подлинная история Фрекен Бок" в исполнении Натальи Кузнецовой (Нижний Новгород) и Екатерины Дуровой (Москва).

Если герои спектаклей "Жизнь есть товар на вынос" (Москва) и "Я — Николай Гумилев" (Тбилиси) живут высокими материями поэзии Бродского и Гумилева, то актеры из города Скопин и  Лиозновского театра представляют колоритных персонажей российской глубинки.

Самое зрелищное 

Советская и российская актриса театра и кино Марина Неёлова. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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На финал организаторы фестиваля приберегли самое зрелищное — спектакль известного греческого режиссера Йоргоса Пантелеакиса. 10 октября на Solo состоится российская премьера его моноспектакля "Одиссей. Красная рапсодия Х". Актер в этой работе соединил визуальный театр с "физическим", а оригинальный текст древнегреческой поэмы с игрой на аутентичных музыкальных инструментах.

По традиции каждый фестивальный день будет завершаться дискуссиями создателей спектакля с публикой. В формате открытого микрофона зрители смогут задать вопрос артистам и поделиться своим впечатлением от увиденного.

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