Фильм "Гоголь. Начало" стал лидером российского кинопроката за выходные

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Российский мистический детектив "Гоголь. Начало" стал лидером российского проката, заработав более 219 миллионов рублей за первые выходные проката, сообщает в понедельник портал kinobusiness.com.
На втором месте оказался фильм Эдгара Райта "Малыш на драйве", заработавший 64,7 миллиона рублей за выходные и 290 миллионов рублей за две недели проката. Третью строчку занимает мультик "Эмоджи фильм", который собрал в российском прокате 47,6 миллиона рублей за последний уикенд и 355 миллионов рублей за три недели.
На четвертом месте оказался новый мультфильм "Реальная белка 2", который заработал 44 миллиона рублей за первые выходные проката. Замыкает пятерку лидеров комедия Анны Меликян "Про любовь. Только для взрослых", заработавший 32,6 миллиона рублей в первые выходные проката.