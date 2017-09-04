Фильм "Гоголь. Начало" стал лидером российского кинопроката за выходные

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Российский мистический детектив "Гоголь. Начало" стал лидером российского проката, заработав более 219 миллионов рублей за первые выходные проката, сообщает в понедельник портал kinobusiness.com.

Фильм создан по мотивам произведений Николая Гоголя и реальных фактов из биографии самого мистического классика русской литературы. Столичный следователь в исполнении Олега Меньшикова приезжает на Полтавщину расследовать таинственные убийства девушек. Ему помогает начинающий писатель Николай Гоголь, которого сыграл звезда "Притяжения" Александр Петров. Молодой Гоголь страдает загадочными припадками и может общаться с персонажами из потустороннего мира. Таким образом, создатели картины погружают русского писателя в мир, который он сам и создал. В фильме также сыграли Евгений Стычкин, Таисия Вилкова, Артем Ткаченко, Юлия Франц, Ян Цапник, Павел Деревянко, Марта Тимофеева.

На втором месте оказался фильм Эдгара Райта "Малыш на драйве", заработавший 64,7 миллиона рублей за выходные и 290 миллионов рублей за две недели проката. Третью строчку занимает мультик "Эмоджи фильм", который собрал в российском прокате 47,6 миллиона рублей за последний уикенд и 355 миллионов рублей за три недели.

На четвертом месте оказался новый мультфильм "Реальная белка 2", который заработал 44 миллиона рублей за первые выходные проката. Замыкает пятерку лидеров комедия Анны Меликян "Про любовь. Только для взрослых", заработавший 32,6 миллиона рублей в первые выходные проката.