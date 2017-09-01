"Гоголь-центр" открылся после летних каникул без Серебренникова

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. "Гоголь-центр" открылся 1 сентября после летних каникул спектаклем на малой сцене "Митина любовь" по прозе Ивана Бунина.

На первом спектакле на открытии театра не было художественного руководителя "Гоголь-центра" Кирилла Серебренникова, который находится сейчас под домашним арестом.

Обстановка в театре абсолютно спокойная, рабочая. На спектакле был настоящий аншлаг, ни одного свободного места. Драматург театра Валерий Печейкин по традиции перед представлением рассказывал об авторе и о спектакле. Начал с того, что поблагодарил всех за то, что они сегодня пришли в театр.

"У нас сейчас трудное время, и тем приятнее видеть вас всех в театре. И в это трудное время театр продолжает заниматься своим главным делом — работать над спектаклями и представлять из зрителю", — сказал Печейкин. Спектакль прошел с огромным успехом и завершился дружными, продолжительными аплодисментами.

Басманный суд Москвы 23 августа поместил худрука "Гоголь-центра" Серебренникова под домашний арест по делу о мошенничестве. Защита предлагала отпустить режиссера под залог или поручительство. Режиссер отбывает домашний арест в своей квартире на улице Пречистенка в центре Москвы. Суд позволил режиссеру во время домашнего ареста посещать театр, но только с разрешения следователя.

Художественному руководителю "Гоголь-центра" вменяется организация хищения не менее 68 миллионов рублей, выделенных в 2011–2014 годах на реализацию проекта "Платформа".