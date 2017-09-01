В Петербурге открыт мемориал в честь автора повести "На войне как на войне"

Мемориальная доска в честь писателя-фантаста Виктора Курочкина. 1 сентября 2017 года

Мемориальная доска в честь писателя-фантаста Виктора Курочкина. 1 сентября 2017 года

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 сен — РИА Новости. Мемориальную доску в память писателя-фронтовика Виктора Курочкина открыли в Петербурге в пятницу на доме 22 по Звёздной улице, сообщает пресс-служба администрации Московского района города.

Инициатором установки доски являлся Морской литературно-художественный фонд имени Виктора Конецкого. Руководитель фонда Татьяна Акулова-Конецкая рассказала РИА Новости, что лично обошла всех жильцов дома, чтобы получить их согласие на установку мемориальной доски.

© Фото : предоставлено пресс-службой администрации Московского района Петербурга Открытие мемориальной доски писателю-фронтовику Виктору Курочкину. 1 сентября 2017 © Фото : предоставлено пресс-службой администрации Московского района Петербурга Открытие мемориальной доски писателю-фронтовику Виктору Курочкину. 1 сентября 2017

Надпись на доске гласит: "В этом доме жил и работал с 1967 по 1976 годы писатель-фронтовик автор повести "На войне как на войне" Виктор Александрович Курочкин".

На церемонии присутствовали школьники, представители Союза писателей Санкт-Петербурга, а также районные чиновники. Честь открыть доску была предоставлена вдове писателя Галине Ефимовне Нестеровой-Курочкиной, которая по сей день живет в этом доме.

Виктор Александрович Курочкин (1923-1976) — фронтовик, награжден орденами Красной звезды, Отечественной войны I и II степени, медалями "За взятие Берлина", "За освобождение Праги", "За победу над Германией" и другими.

После войны окончил Ленинградскую юридическую школу, работал судьей в Новгородской области, затем журналистом в ленинградских газетах. В 1959 году заочно окончил Литературный институт.

Книги Виктора Курочкина — "Заколоченный дом" (1958), "Железный дождь" (1967), "Осиновый край" (1969), "Короткое детство" (1970), "Записки народного судьи Семёна Бузыкина", "На войне как на войне" (по которой снят одноимённый фильм) — вошли в "золотой фонд" русской литературы.