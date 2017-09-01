Новые ведущие "Сегодня вечером" рассказали о своем видении программы

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Новые ведущие программы "Сегодня вечером" Юлия Меньшова и Максим Галкин рассказали, каким видят шоу без Андрея Малахова; они считают, что "Андрей был хорош, но и мы не промах".

Первый выпуск шоу "Сегодня вечером" будет посвящен новому, шестому сезону шоу "Голос". Чтобы обсудить и вспомнить яркие моменты проекта, в студии соберутся наставники всех сезонов, финалисты и участники проекта, сообщили РИА Новости в пресс-службе Первого канала.

"Пока записали только две программы, и еще рано говорить, что мы окончательно освоились, притерлись друг к другу. Наши роли до конца еще не распределились, много импровизации. С другой стороны, чисто техническое разделение труда бессмысленно. Условно говоря: Максим отвечает только за шутки, я – за душевность. Или наоборот", — сказала Меньшова, слова которой приводит пресс-служба канала.

По ее словам, "если ведущие – это партнерский тандем, то нет нужды вбивать такого рода четкие колышки".

"Мы интуитивно распределяем между собой нагрузку по ведению. Я человек театральный и знаю, что такое сценическое партнерство, как хорошее, так и плохое. Это крайне важно, чтобы ты мог положиться на человека, который рядом с тобой. Это так называемое чувство плеча, чувство локтя. Если ты тормозишь, тебя подхватят, если у него что-то случилось, ты его выручаешь. Кажется, у нас именно такой дуэт и получается", — отметила ведущая.

Меньшова отметила, что в этой передаче "никто не будет переступать границы". "Это субботняя программа, в которой и зрителю, и герою должно быть уютно, хорошо. Я так это вижу, это моя принципиальная позиция. Если человек не считает возможным предать что-то огласке, вынести в публичное пространство, значит, этого не будет. Я не умею делать людям больно. А если у редакции другие планы, значит, мы будем спорить", — заявила актриса.

Максим Галкин в свою очередь заявил: "Мы с Юлей не похожи на Андрея (Малахова), и программы наши будут непохожи. Андрей был хорош, но и мы не промах".

"Передача мне всегда нравилась, я был в ней частым гостем. А вот стать хозяином "звездного стола", за которым чествуют, отмечают, вспоминают — это привилегия. Поэтому я с большой радостью взялся за дело", — признался юморист.

Работать с Юлией Меньшовой — одно удовольствие, добавил он. По его словам, Меньшова "чувствует своих собеседников". "Думаю, что на российском ТВ сейчас это интервьюер номер один", — сказал Галкин, которого цитирует пресс-служба.