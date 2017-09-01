Первая моновыставка художника Клюндера открылась в Музее имени Пушкина

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Первая монографическая выставка художника Александра Клюндера, запечатлевшего портреты современников Пушкина, Лермонтова и Гоголя, и на которую любой школьник и сопровождающий его взрослый могут прийти бесплатно, открылась в Государственном музее А.С. Пушкина.

"Александр Клюндер, мы все его знаем, в первую очередь, потому, что он стал создателем знаменитой "Хомутовской коллекции", и все, кто интересовался темой, учился в институтах, все что-нибудь да когда-нибудь об этой коллекции слышали, но парадокс заключается в том, что никто и никогда целиком ее не видел", — сказал глава департамента культуры Москвы и идейный вдохновитель выставки Александр Кибовский.

По его словам, основная идея выставки — попытаться собрать вместе предметы, которые разметала судьба по разным музеям и коллекциям, показалась очень перспективной, так как работы Клюндера хранят память о Михаиле Лермонтове и его современниках. В проекте приняли участие 20 российских музеев и частные коллекционеры. Выставка представит 158 оригинальных акварельных портретов кисти Клюндера.

Кибовский заметил, что этот день особенно важен для музейного сообщества Москвы, так как с 1 сентября начал работать проект мэра "Музей детям", согласно которому все школьники столицы имеют право столичные музеи и выставочные залы посещать бесплатно. Об этом упомянул и министр культуры Владимир Мединский. "Почему я сегодня специально приехал в музей, подведомственный департаменту культуры города Москвы. Потому что с сегодняшнего дня в Москве принято замечательное решение… Обычно у нас Москва впереди планеты всей, а тут федерация была чуть раньше. Москва пошла глубже. С сегодняшнего дня во всех московских музеях, выставочных залах посещение детьми как индивидуально, так и с родителями в организованных группах вместе со школьными учителями бесплатно по всем музеям", — отметил министр.

По его словам, это очень хорошее и правильное решение Москвы. "Мы давно Москву агитировали, и Москва не просто сагитировалась, а сделала это с душой, потому что еще не только ученики класса, но и учитель бесплатно идет в музей. Надеемся, что с этого момента как можно больше уроков истории, литературы будут проходить в стенах наших музеев", — добавил Мединский.