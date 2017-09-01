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Культура

Члены жюри шоу "Голос" рассказали о первых впечатлениях от нового сезона

17:2501.09.2017
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковСцена шоу Голос. Архивное фотоСцена шоу Голос. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Члены жюри шестого сезона музыкального шоу "Голос": певцы Леонид Агутин, Пелагея, Александр Градский, Дмитрий Билан — рассказали, что они ждут от нового сезона и что должны сделать конкурсанты, чтобы заставить повернуться к ним лицом, соответствующее видео размещено на официальном сайте "Первого канала".

Полина Гагарина. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Полина Гагарина осталась довольна новым составом жюри шоу "Голос"
"Я пока никак себя не чувствую, пока я еще ничего не понимаю, пока мне все не нравится, и я недоволен… Бывает, приходит человек, и ты сразу понимаешь: звезда, надо вести до конца, я такого одного, двух, трех жду, конечно", — рассказал Агутин.

Музыкант отметил, что для того чтобы рейтинг программы был на высоте, нужны хорошие артисты.

В прошлом сезоне победила подопечная Леонида Агутина Дарья Антонюк.

"Трудно выигрывать в присутствии Александра Борисовича (Градского), но, может, почетное второе место…", — прокомментировал Агутин гипотетический шанс на победу своей будущей команды.

В свою очередь Градский, пропустивший пятый сезон в качестве члена жюри, сообщил, что он совершенно не скучал по месту наставника, перенес отсутствие шоу легко. Певец рассказал, что его бывшие подопечные работают в его театре "Градский-холл", и у них уже были сольные выступления.

"На самом деле от "Голоса" у меня выгода огромная, мне не пришлось устраивать конкурсный набор в свой театр, он у меня прошел вот здесь, за это проекту огромное спасибо. Не так все просто, не такой я бессребреник, как можно представить", — добавил Градский.

Развернуть энергетически

Состав жюри шоу Голос и в новом сезоне должен остаться прежним
© Фото : Пресс-служба "Первого канала"
В "Голос" вернулся "золотой" состав жюри, сообщили на Первом канале
"Я чувствую нечто позитивное и очень радостное. Я очень люблю тот состав (жюри). Действительно, нам удалось создать семейную атмосферу, мы очень друг друга любим и уважаем. Когда был первый сезон, я и мечтать не могла, что мы так подружимся и будем таким четырехглавым орлом…", — рассказала Пелагея.

Певица отметила, что для того чтобы она развернула свое кресло, участники "должны вызвать у нее эмпатию, чтоб ее "промурашило". "Я просто хочу, чтобы мне в сердце попал какой-то голос", — сказала Пелагея.

Билан рассказал, что его "нужно как-то энергетически развернуть". "Это срабатывает сразу, когда ты понимаешь, что этот пассажир твой", — добавил певец.

Музыкальное шоу "Голос" — это российская версия международного проекта The Voice, который идет во многих странах мира. Градский, Пелагея, Билан и Агутин были членами жюри в первом сезоне, так называемым "золотым составом" наставников, которые проработали вместе три сезона.

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