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Культура

Выходные в Москве: выставка о режиссере Любимове и премьера в "Маяковке"

14:4701.09.2017
(обновлено: 14:51 01.09.2017)
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© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкГорожане во время дождя на Красной площади в Москве. Архивное фотоГорожане во время дождя на Красной площади в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Первые выходные осени готовят для жителей и гостей столицы обширную программу культурных развлечений: в Музее Москвы открылась выставка "Любимов и время", которая познакомит посетителей с жизнью и творчеством великого режиссера, в Третьяковской галерее проходит экспозиция "Пейзаж в переработке", посвященная творчеству и проблемам экологии, а Театр Маяковского приглашает зрителей посмотреть первую премьеру сезона — спектакль "Блажь" по Островскому.

Александринский театр. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Компанийченко
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Александринский театр поделился планами на новый сезон
Театр под управлением Олега Табакова вновь покажет на сцене пронзительную драму "Старшая сестра", в кинотеатре "Пионер" начинается Фестиваль израильского кино, а "Иллюзион" продолжает показы классики мирового кинематографа.

Выставки

В Музее Москвы открылась масштабная выставка "Любимов и время. 1917-2017. 100 лет истории страны и человека", посвященная столетию создателя Театра на Таганке Юрия Любимова. Гости экспозиции попадут в "зеркальный коридор", который позволит почувствовать себя участниками знаменитых постановок великого театрального режиссера, а также проследить основные вехи его творчества. В проекте, созданном художником Алексеем Трегубовым, используются современные мультимедийные технологии, фотографии и видеозаписи репетиций, афиши к спектаклям и многие другие объекты.

Дарвиновский музей. Архивное фото
© РИА Новости / Борис Приходько
В Дарвиновском музее открылась выставка "Неуемный Дон Кихот"
"Творчество Любимова нельзя извлечь из контекста истории. Это единственный способ показать его время и человека в нем. Человека, который во всех своих ипостасях старался быть полезным стране, в которой родился" — уверена вдова режиссера Каталин Любимова. Выставка сопровождается обширной программой перформансов, студенческих постановок и творческих встреч с художниками.

Третьяковская галерея на Крымском Валу приглашает гостей посетить междисциплинарный проект "Пейзаж в переработке", который представляет собой диалог между современными художниками и классическими авторами. Участники выставки постарались переосмыслить полотна из коллекции галереи, обратив особое внимание на проблемы экологии и природного ландшафта. Художественным материалом для новых произведений послужили пластик, строительные материалы, предметы старой мебели, которые с легкой руки творцов превратились в трехмерные версии знаменитых картин XX века. Получить более полное представление о выставке и погрузится в изучение кризиса отношений человека и окружающей среды можно в рамках образовательной программы, героями которой также станут авторы работ.

Театр

В субботу на сцене Театра имени Маяковского состоится первая премьера сезона — спектакль "Блажь" по одной из наименее известных пьес русского классика Александра Островского, написанная в соавторстве с Петром Невежиным. В центре сюжета оказывается немолодая владелица имения Серафима Сарытова, которая влюбляется в своего молодого управляющего. Внезапно вспыхнувшее чувство и страх потерять только что обретенное счастье лишает ее здравого рассудка, а обеспокоенные родственники только подливают масла в огонь. Постановку осуществляет режиссер Юрий Иоффе, один из самых ближайших помощников Андрея Гончарова, роли в спектакле исполнят Татьяна Аугшкап, Анастасия Мишина, Анастасия Дьячук и другие.

В Современном музее каллиграфии. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
В парке "Сокольники" откроется выставка шедевров каллиграфии
В воскресенье на сцене московского театра под управлением Табакова покажут спектакль "Старшая сестра" по пьесе Александра Володина. Многим сюжет знаком по одноименной экранизации Георгия Натансона, которая вышла на экраны в 1966 году. Главными героинями постановки являются сестры Лида и Надежда, которые во время войны жили в детском доме, а после оказались на попечении у дяди. Девушки мечтают о яркой жизни, наполненной разнообразными событиями, но вынуждены мириться с серостью будней. Постановку осуществил режиссер Александр Марин, сумевший доказать, что вечные нравственные ценности не утратили своей актуальности даже спустя полвека после написания пьесы. Роли исполняют Алена Лаптева, Яна Сексте, Павел Ильин, Денис Никифоров, Анна Чиповская и другие.

Кино

В выходные начинается XVI Фестиваль израильского кино, основной площадкой которого станет кинотеатр "Пионер". Большинство фильмов программы российские зрители увидят впервые. Откроет смотр драма "Вышибала", получившая 11 номинаций Израильской киноакадемии. Главным героем картины является охранник ночного клуба в Тель-Авиве, который вынужден сотрудничать с местной мафией, чтобы заработать денег на лечение жены от бесплодия. Показ состоится в "Летнем Пионере" в парке Сокольники, а картину представят режиссер Мени Яиш и исполнитель главной роли Морис Коэн. В воскресенье зрителям покажут драму "Израильский роман" Дэна Уолмена, повествующий о девушке, которая ради любви отказывается от мечты стать актрисой.

Режиссер Андрей Звягинцев. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Американская премьера "Нелюбви" Звягинцева пройдет на фестивале в Колорадо
В субботу в Центре документального кино можно посмотреть японский анимационный фильм "Твое имя" режиссера Макото Синкая, главными героями которого являются парень из Токио и девушка из провинции. Между ними существует необъяснимая связь — во сне они меняются телами и проживают жизни друг друга, но однажды странная способность их покидает.

В кинотеатре "Иллюзион" продолжают демонстрировать классические картины на большом экране. Так, в воскресенье состоится показ фильма Роберта Бентона "Крамер против Крамера" с Дастином Хоффманом и Мерил Стрип в главных ролях. По сюжету Тед Крамер остается один с шестилетним сыном, поскольку жена, уставшая от его напряженного рабочего графика, покидает семью. В скором времени она возвращается, чтобы забрать мальчика, В 1980 году этот фильм собрал пять статуэток "Оскар" во всех главных номинациях.

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