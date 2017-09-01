Гран-при кинофестиваля "Край света" получила "Аритмия" Хлебникова

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 сен – РИА Новости. Гран-при VII Сахалинского международного кинофестиваля "Край света" завоевала картина Бориса Хлебникова "Аритмия", она же забрала приз зрительских симпатий, а лучшим актером стал Александр Яценко, сыгравший в "Аритмии" главную роль.

Награду "Лучшей актрисе" увезет чешская актриса Сюзанна Кронерова за роль в фильме "Женщина со льдом" Богдана Сламы. Приз за лучшую режиссуру достался драме "Заложники" Резо Гигинеишвили.

VII Сахалинский международный кинофестиваль "Край света" прошел в Южно-Сахалинске с 25 августа по 1 сентября. В 2017 году вниманию зрителей предложили более 60 фильмов. Девять из них вошли в конкурсную программу фестиваля.

Участниками конкурсной программы стали: "Аритмия" Бориса Хлебникова, "Женщина со льдом" Богдана Сламы, "Заложники" Резо Гигинеишвили, "Молитва перед рассветом" Жан-Стефана Совера, "Наше бегство" Нобутеру Учиды, "Почетный гражданин" Гастона Дюпра и Мариано Кона, "Сеть" Ким Ки Дука и "Слава" Кристины Грозевой и Петра Вылчанова.