Американская премьера "Нелюбви" Звягинцева пройдет на фестивале в Колорадо

МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Премьера фильма "Нелюбовь" режиссера Андрея Звягинцева в США состоится в программе кинофестиваля в Теллурайде (Колорадо), который стартует в пятницу и продлится до 4 сентября, сообщила пресс-служба кинокомпании "Нон-Стоп Продакшн".

Мировая премьера фильма "Нелюбовь" состоялась в основной конкурсной программе 70-го Каннского международного кинофестиваля, где картина была удостоена "Приза жюри".

"Во время Каннского кинофестиваля американская пресса очень высоко оценила новый фильм Андрея Звягинцева, затем последовало приглашение в программу "Мастера" в Торонто, но именно участие в таком важном для членов Американской киноакадемии фестивале как Теллурайд стало убедительным доказательством универсальности фильма, его понятности профессиональной международной аудитории", — цитирует пресс-служба слова продюсера картины Александра Роднянского.

Фестиваль в Теллурайде считается одним из наиболее престижных фестивалей США. Показ в конкурсе должен быть обязательно американской премьерой, а программу объявляют только в день старта фестиваля. Теллурайд всегда соревновался за премьерные картины с двумя другими мировыми смотрами, проходящими в конце августа — начале сентября: Венецией и Торонто.

Если в Торонто фестивальные фильмы ориентированы в первую очередь на обычных зрителей – билет на показ может приобрести любой желающий, то Теллурайд – это фестиваль "для своих", ориентированный в первую очередь на профессионалов киноиндустрии и членов Американской киноакадемии.