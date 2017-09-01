Новый клип группы "Ленинград" набрал более 2,5 миллионов просмотров

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Новый клип группы "Ленинград" на песню "Ч.П.Х.", в котором спародирован главный рэп-баттл 2017 года между Oxxxymiron (Мирон Федоров) и Гнойным (Вячеслав Машнов/Карелин), набрал более 2,5 миллионов просмотров чуть менее чем за сутки с момента публикации.

Видео было опубликовано в официальном канале группы на Youtube . Новый клип "Ленинграда" на данный момент набрал более 2,5 миллионов просмотров и 96 тысяч лайков, а также оказался в трендах видеохостинга.

Помимо музыкантов, в клипе снялись журналист Александр Невзоров, который скучает за столиком во время общего веселья в баре, а также футболист Александр Кержаков, опрокидывающий рюмку мимо рта.

В середине клипа песня прерывается и начинается рэп-баттл между Сергеем Шнуровым и рэпером ST (Александр Степанов), который в свое время проиграл в баттле с Oxxxymiron. Шнуров пеняет ему на то, что тот не процитировал "Кольку Гумилева". Второй раунд баттла с Гнойным Oxxxymiron закончил именно стихотворением Николая Гумилева.

Ранее на YouTube был опубликована запись "исторического" рэп-баттла (словесного состязания двух рэп-исполнителей) года, в котором участвовали Oxxxymiron и Гнойный. Баттл состоялся 6 августа в Санкт-Петербурге. Пять судей присудили победу Гнойному; Oxxxymiron впервые потерпел поражение. В настоящее время видео набрало более 20 миллионов просмотров.

Группировка "Ленинград", и так довольно известная в России, приобрела еще большую популярность после клипа "Экспонат", который на YouTube к настоящему моменту набрал более 112 миллионов просмотров. В то же время другой клип группы "В Питере — пить", который набрал более 46,5 миллиона просмотров, возмутил некоторых депутатов, потребовавших проверить его на пропаганду экстремизма.