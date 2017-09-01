МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Российский национальный оркестр (РНО) под управлением Михаила Плетнева примет участие в двух авторитетных музыкальных форумах — 1 и 2 сентября оркестр выступит в швейцарском городе Монтрё на 72-ом фестивале классической музыки "Музыкальный сентябрь", а 4 и 5 сентября даст два концерта в рамках Международного фестиваля имени Джордже Энеску в Румынии, сообщили РИА Новости в пресс-службе РНО.

В Монтрё в концертном зале "Стравинский" в рамках одного из крупнейших во франкоязычной Швейцарии фестивалей классической музыки "Музыкальный сентябрь" в исполнении Михаила Плетнева зрители услышат "Второй концерт для фортепиано с оркестром" Сен-Санса и "Концерт для фортепиано с оркестром" Скрябина. В программе также произведения Прокофьева, Мендельсона и Дворжака. Место за дирижерским пультом РНО в эти два вечера займет Конрад ван Альфен (Нидерланды).

Затем оркестр отправится в Румынию, где выступит в рамках Международного фестиваля имени Джордже Энеску. На концерте, который состоится 4 сентября в концертном зале "Палатулуй" в Бухаресте, в исполнении Академического хора Румынского радио и РНО под управлением маэстро Плетнева прозвучат: симфоническая поэма Энеску "Исида" для женского хора и оркестра, а также два сочинения Прокофьева – "Концерт для фортепиано с оркестром №3" (солист Николай Луганский) и "Шестая симфония".

На следующий день вечером прозвучат произведения Хинастеры, Энеску, Макмиллана и Чайковского. В концерте примет участие известный российский скрипач Вадим Репин. За дирижерским пультом — Хориа Андрееску (Румыния).