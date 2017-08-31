ГМИИ имени Пушкина и "Просвещение" подписали соглашение о сотрудничестве

МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина (ГМИИ) и издательство "Просвещение" совместно будут создавать учебные материалы по разным дисциплинам и организовывать региональные выставки.

В четверг директор музея Марина Лошак и президент АО "Управляющая компания "Просвещение" Владимир Урзун подписали соглашение о сотрудничестве. Оно предполагает методическую работу над учебными материалами по различным дисциплинам, организацию региональных выставочных проектов с программой мастер-классов, семинаров, которые впоследствии могут стать программой повышения квалификации для педагогов. Также в планах музея и издательство привлечение в музей многодетных семей и детей-сирот.

"Мне кажется, что в этом сотрудничестве кроется много важных перспектив, когда две таких важных институции, несущих одни и те же смыслы, которые направлены на просвещение в традиционном смысле этого слова, именно просвещение, а не образование, это шире значительно. Традиции внутри нашего музея, который был создан профессором Московского государственного университета, как учебный, ради просвещения, и в общем-то этот ген для нас до сих пор самый главный", — сказала Лошак.

Лошак подчеркнула, что дети — любимая публика музея, которую он не только принимает, но и растит. Все люди, которые проходят через музей, называют себя "детьми Пушкинского", и клуб этих выпускников постоянно растет.

"Москва — это очень важная точка на нашей карте, но, безусловно, мы должны это движение осуществлять. И очень важно, как дети, которым не всегда удается приехать в наш музей, смогут стать частью нашей жизни", — отметила директор ГМИИ.

В свою очередь Урзун напомнил, что уже 1 сентября дети пойдет в школу, и издательство предоставит им контент. "Это даст нам несколько выездных выставок, потому что сегодня областные государственные музеи стали центром образования людей. Поэтому мы совместно с (Пушкинским) музеем сможем создать ряд программ для нашей страны. Это наша главная задача", — заметил он.